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Georgina Rodríguez, mujer de Cristiano Ronaldo: "Cada día se despierta a las 6 de la mañana y hace ejercicio. Desayuna fruta, queso y huevos y toma mucha agua"

La modelo detalla la exigente rutina diaria con la que Cristiano Ronaldo mantiene su forma física y su disciplina deportiva

Desayuno de Cristiano Ronaldo según su mujer Georgina Rodríguez

Desayuno de Cristiano Ronaldo según su mujer Georgina Rodríguez / Sport

Mariona Carol

Mariona Carol

Según Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo comienza su día a las 6 de la mañana.

Nada más levantarse, realiza su primera sesión de ejercicio, convencido de que activar el cuerpo temprano es fundamental para rendir al máximo.

Además, bebe abundante agua por la mañana, ya que considera que la hidratación es esencial para mantener un cuerpo fuerte y sano.

Descanso, desayuno y vuelta al entrenamiento

Tras este primer entrenamiento, el futbolista descansa durante una hora y media.

Después toma un desayuno equilibrado compuesto por fruta, queso y huevos, una combinación que le aporta energía para continuar con su rutina.

Una vez finalizado el desayuno, regresa al gimnasio, donde dedica dos horas al levantamiento de pesas antes de volver a descansar.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo entrenando juntos

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo entrenando juntos / Sport

Tardes dedicadas a la desconexión

Por la tarde, Cristiano suele relajarse en compañía de su familia o amigos. Para él, este tiempo de desconexión es clave para equilibrar su exigente ritmo de trabajo físico.

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La natación como cierre del día

Antes de acostarse, el jugador completa su jornada con una sesión de natación. Considera que es un excelente calentamiento previo al descanso nocturno y una forma eficaz de relajar el cuerpo tras un día de actividad intensa.

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