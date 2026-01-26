Georgina Rodríguez causa furor con su último 'look': "Que se abroche"

Georgina Rodríguez es una de las personas más mediáticas de España. Se dio a conocer públicamente a mediados de 2016 tras iniciar una relación con el futbolista Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr. No obstante, la pareja no hizo pública su relación hasta principios de 2017. Desde entonces, Georgina está en el punto de mira.

La relación va viento en pompa y el pasado mes de agosto, el exjugador del Real Madrid dio un paso decisivo en su relación y se arrodilló para pedirle matrimonio. La modelo no dudó en proclamar a los cuatro vientos: "Sí, quiero".

Por ahora se desconoce la fecha exacta de la ceremonia, aunque se rumorea que podría celebrarse a mediados de septiembre de 2026. Ahora, Georgina está en boca de todos por su último look durante su viaje de Madrid a Washington junto a su hermana Ivana.

El outfit elegido por la pareja del delantero portugués ha causado auténtico furor en redes sociales. La modelo compartió un vídeo en el que se la veía subir a su jet privado luciendo botas altas, un chándal gris ajustado y un bolso de piel.

El vídeo no ha pasado desapercibido en redes sociales y el programa 'Aruseros', presentado por Alfonso Arús, mostró las imágenes a toda su audiencia. Tatiana Arús desveló el motivo por el que acudió a Madrid: "Por lo visto, primero estuvo en Pozuelo de Alarcón".

Además, no dudó en señalar que se subió al jet privado "con un estilismo bastante confortable, del que ella es imagen". En ese momento, el presentador de La Sexta advirtió que en Estados Unidos hace mucho frío en esta época del año.

Georgina Rodríguez, en Estados Unidos / Sport

No fue el único 'look' que analizaron, ya que enseñaron una imagen de Georgina, donde se le puede ver ya en Estados Unidos con un abrigo. "Combate el frío con un abrigo XXL que, por lo visto, es de pelo de hurón", explicó Tatiana.

Noticias relacionadas

No obstante, el presentador de 'Aruseros' no se mordió la lengua: "Pero que se lo abroche, que va enseñando pecho". Un comentario que no pasó por alto Rocío Cano, colaboradora del formato, pues advirtió que la modelo se ha de tapar el cuello.