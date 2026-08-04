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Georgina explota y sentencia a quienes critican su cuerpo a días de su boda con Cristiano Ronaldo: "Me encantan mis curvas"
La 'influencer' y mujer de Cristiano Ronaldo sale al paso para defenderse de quienes le critican por su cuerpo
"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo". Así iniciaba su alegato la próximamente esposa de Cristiano Ronaldo en Instagram, Georgina Rodríguez.
La influenciadora hispanoargentina salió al paso para contrarrestar algunos comentarios negativos acerca de su cuerpo en las imágenes donde 'Gio', que ha dado a luz hasta en dos ocasiones, ha aparecido en bañador junto con su familia.
"Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden…", señala en la red social, además de descubrir una conversación con CR7 en la que muestra cómo le afectaron las críticas al vivir de su imagen.
No obstante, también reconoce estar cansada de que "cada año su cuerpo vuelva a ser noticia" y reflexiona sobre los valores que se vislumbran detrás de según que comentarios en el mundo digital: "¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla? Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día", apunta.
Finalmente, lanza un potente mensaje: "Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo (...) Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones", señala 'Gio' en uno de los momentos donde tomar partido a la hora de valorar el físico ajeno se ha convertido en un deporte en internet, como ocurre con las recientes especulaciones sobre la salud de la artista norteamericana Ariana Grande por su pérdida de peso.
La publicación ha recibido numerosos comentarios de apoyo por parte de otras mujeres, entre algunas de ellas famosas. La cantante argentina y expareja de Lamine Yamal, Nicki Nicole, comentaba "reinísima", mientras que Anna Mariana Casemiro, esposa del excompañero de Cristiano en Madrid, señalaba su aprobación con unos emoticonos o la cantante española Mala Rodríguez le decía que está "bendecida".
Boda con Cristiano Ronaldo
Georgina y Cristiano se unirán en matrimonio el próximo 8 de agosto en una ceremonia que tendrá lugar en el lugar de nacimiento del futbolista, en Madeira, concretamente en la catedral de Funchal.
CR7 y 'Gio' se conocieron en 2016 y son una de las parejas más mediáticas del deporte y del 'famoseo' en general. Hace tan solo un año, el portugués le regaló un espectacular anillo de compromiso valorado entre seis y 12 millones de euros, con un espectacular y gigantesco diamante ovalado.
Tras la celebración, el jugador de 41 años se reincorporará a la dinámica de su club, el Al Nassr, con el objetivo de conquistar el hito de los 1.000 goles. De conseguirlo, sería el único en haberlo logrado, con Leo Messi justo por detrás en la clasificación histórica.
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