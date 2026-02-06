La gente se pelea por conseguir esta nueva taza de Starbucks: qué tiene de especial y por qué se revalorizará tanto

El hecho de que Starbucks sea una de las marcas más populares de la actualidad no es cosa del azar: la compañía ha logrado propagarse a nivel internacional colocando locales hasta en los lugares más recónditos. No obstante, su fama también se debe en parte a otro tipo de promociones especiales.

La última de ella tiene que ver con una taza exclusiva en forma de oso que está generando largas colas en muchos de sus locales. Pero, ¿por qué se ha convertido en un artículo tan popular en los úiltimos días?

La razón de esto último tiene que ver con que se trata de un ítem que Starbucks venderá a través de una tirada limitada. Es decir: una vez se agote en tiendas, no volverán a reponerla nunca más.

La taza en cuestión recibe el nombre de Bearista Cup y se puede comprar en todas las tiendas de Starbucks en España a cambio de 39,90 euros (eso sí, en caso de que estas no se hayan agotado todavía), según recogía la influencer Andrea Valiente.

Y es que, al tratarse de un artículo del que se venderán relativamente pocas existencias, se convertirá en un producto muy codiciado por coleccionsitas de manera inevitable. Algo que hará que su precio suba por las nubes en el futuro.

De hecho, no es la primera vez que un artículo exclusivo de Starbucks acaba apareciendo en subastas donde su valor se multiplica de manera exponencial, y no sería extraño que con esta taza ocurriera algo parecido.

Por otro lado, hay muchas personas que han reaccionado de forma negativa a los vídeos con los que muchos influencers graban cómo es el proceso de conseguir una de estas tazas, argumentando que "es una tontería" hacer colas tan largas por algo así.

Lo que sí resulta evidente es que esta nueva taza de Starbucks se acabará agotando pronto y, si te ha llamado la atención su aspecto, lo ideal es que intentes hacerte con una de ellas antes de que sea demasiado tarde.