Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo Copa del ReyA qué hora es el sorteo Copa del ReyResumen Madrid-BarçaRival Barcelona CopaSemifinales Copa del ReyFichajes NBALesión Laia AleixandriFernando AlonsoJuegos Olímpicos InviernoSemifinales Copa ReinaCucurella Adama TraoréMadre MbappéBaskonia-Barça horarioVíctor FontTopuriaRashfordLuis Campos PedriLesión Ter StegenCarolina MarínClasificación Volta Comunitat ValencianaEtapa 3 Volta Comunitat ValencianaDónde ver Seis NacionesJuegos Olímpicos InviernoJuan JoséBalizaCruces playoffs ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraPensionistasAlguersuari AlonsoLotería NacionalBonolotoPrimitiva
instagramlinkedin

SOCIEDAD

La gente se pelea por conseguir esta nueva taza de Starbucks: qué tiene de especial y por qué se revalorizará tanto

La promoción está generando grandes colas en muchos establecimientos de la marca

Bearista Cup del Starbucks

Bearista Cup del Starbucks

Ramón Baylos

Ramón Baylos

El hecho de que Starbucks sea una de las marcas más populares de la actualidad no es cosa del azar: la compañía ha logrado propagarse a nivel internacional colocando locales hasta en los lugares más recónditos. No obstante, su fama también se debe en parte a otro tipo de promociones especiales.

La última de ella tiene que ver con una taza exclusiva en forma de oso que está generando largas colas en muchos de sus locales. Pero, ¿por qué se ha convertido en un artículo tan popular en los úiltimos días?

La razón de esto último tiene que ver con que se trata de un ítem que Starbucks venderá a través de una tirada limitada. Es decir: una vez se agote en tiendas, no volverán a reponerla nunca más.

La taza en cuestión recibe el nombre de Bearista Cup y se puede comprar en todas las tiendas de Starbucks en España a cambio de 39,90 euros (eso sí, en caso de que estas no se hayan agotado todavía), según recogía la influencer Andrea Valiente.

Y es que, al tratarse de un artículo del que se venderán relativamente pocas existencias, se convertirá en un producto muy codiciado por coleccionsitas de manera inevitable. Algo que hará que su precio suba por las nubes en el futuro.

De hecho, no es la primera vez que un artículo exclusivo de Starbucks acaba apareciendo en subastas donde su valor se multiplica de manera exponencial, y no sería extraño que con esta taza ocurriera algo parecido.

Por otro lado, hay muchas personas que han reaccionado de forma negativa a los vídeos con los que muchos influencers graban cómo es el proceso de conseguir una de estas tazas, argumentando que "es una tontería" hacer colas tan largas por algo así.

Noticias relacionadas y más

Lo que sí resulta evidente es que esta nueva taza de Starbucks se acabará agotando pronto y, si te ha llamado la atención su aspecto, lo ideal es que intentes hacerte con una de ellas antes de que sea demasiado tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
  2. El encontronazo de Pablo Iglesias con Vito Quiles: 'Eres un matón
  3. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
  4. Este es el pastizal que se ha llevado Rosa Rodríguez, ganadora de 'Pasapalabra'
  5. El recado del cómico Juan Dávila a los jugadores del Barça: 'No se atreven
  6. Lamine Yamal desata la locura: los 'pasos prohibidos' de su hermano Keyne al ritmo de Amador Rivas
  7. Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del jueves 5 de febrero de 2026
  8. Joaquín, ex del Betis, se sincera acerca de su injerto de pelo y vacila a Pablo Motos: 'Te tapo las entradas y te quito 20 años

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Rescatan a cuatro jóvenes que se habían quedado atrapados en el techo de su coche por la subida del río

Rescatan a cuatro jóvenes que se habían quedado atrapados en el techo de su coche por la subida del río

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

¡Revolución en Argentina! Vuelve la cerveza con alcohol en el fútbol

¡Revolución en Argentina! Vuelve la cerveza con alcohol en el fútbol

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, rompe su silencio: "No era normal"

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, rompe su silencio: "No era normal"

Mar Gómez, meteoróloga de 'ElTiempo', augura cuando dejará de llover en España: "A partir de este día"

La gente se pelea por conseguir esta nueva taza de Starbucks: qué tiene de especial y por qué se revalorizará tanto

La gente se pelea por conseguir esta nueva taza de Starbucks: qué tiene de especial y por qué se revalorizará tanto

El nuevo menú líquido de Dabiz Muñoz en DiverXO no es para todos: se llama 'Metamorfosis' y asciende a casi 500 euros

El nuevo menú líquido de Dabiz Muñoz en DiverXO no es para todos: se llama 'Metamorfosis' y asciende a casi 500 euros