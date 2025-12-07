COLECCIONISMO
Gente está descubriendo que tiene una fortuna en casa sin saberlo, así que revisa si tienes uno de estos objetos antiguos
Los coleccionistas están pagando cantidades inesperadas por artículos cotidianos
Organizar el trastero, vaciar la vivienda de un familiar o bucear entre los cajones de la abuela puede ir mucho más allá de una simple limpieza. Artículos que antes veíamos como antiguos o desfasados han pasado a cotizarse inesperadamente en el mercado del coleccionismo.
Desde piezas de porcelana hasta viejas cintas VHS, la fiebre por lo retro y la nostalgia ha hecho que objetos ignorados durante décadas ahora despierten un gran interés.
El auge no es fruto del azar. Especialistas en tasación y subastas coinciden en que, en los últimos diez años, la demanda de objetos con historia se ha disparado. Sitios como eBay o Wallapop registran diariamente miles de búsquedas de artículos fuera de catálogo, especialmente los ligados a marcas emblemáticas o a décadas concretas, como los años 50, 70 y 80.
Pagan grandes cantidades por estos objetos
- Vajillas y figuras de porcelana
- Joyería y bisutería vintage
- Bolsos y accesorios de lujo
- Muebles de diseño retro
- Discos de vinilo
- Cintas VHS
- Máquinas de escribir
- Primeras ediciones de ciertos libros
Recuperar objetos antiguos va más allá de su valor económico: es también rescatar fragmentos de historia familiar y cultural. Cada artículo guarda consigo recuerdos únicos: una vajilla que llegó como regalo de boda, un vinilo que marcó una juventud o un bolso que desfiló por la moda de décadas pasadas.
La próxima vez que te pongas a limpiar el trastero, tómate un momento antes de desechar cosas. Ese bolso clásico de Louis Vuitton de los años 80 que aparece entre los adornos navideños podría merecer un lugar seguro. Entre el polvo no solo puede esconderse un recuerdo preciado… sino también una pequeña fortuna.
