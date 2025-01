Genoveva Casanova se sincera en 'El Hormiguero': "Lo pasé muy mal, lloré un montón"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Este jueves han cerrado la semana tres de los ocho nuevos concursantes de 'El Desafío': Genoveva Casanova, 'El Cordobés' y Roberto Brasero. El formato se estrenará el próximo viernes 10 de enero en Antena 3 y aparecerán otras caras conocidas como Feliciano López, Lola Lolita o Victoria de Marichalar, entre otras.

Durante la entrevista, la actriz mexicana ha explicado que durante el concurso ha habido muchos momentos en los que lo ha pasado mal: "Hay una prueba que le tocó hacer a Vica que era muy difícil y lo pasé muy mal, tan mal que cuando me tocó hacer la prueba lo hice todo fatal. Lloré un montón".

Genoveva ha comentado que no pudo hacer la prueba de la apnea por un problema en el pulmón. "Me dio un tromboembolismo pulmonar que me causó un derrame en el pulmón, daños en el corazón... Estuve grave en el hospital una semana y media, pero estuve varios meses en reposo. Tardé mucho en poder empezar a caminar".

La actriz ha asegurado que lo pasó bastante mal y que tuvo que lidiar con sus emociones: "Te pega mucho saber que 'has estado a media hora de irte'. Eso te cambia la perspectiva de muchas cosas. Te das cuenta de que solo importa la gente que te quiere y el amor que tú les das".