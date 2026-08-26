Geni, transportista: "Si no estás en casa tengo que hacer una foto de la puerta por si vas a poner una reclamación"

Las entregas a domicilio parecen muy simples desde fuera: el repartidor llega a la dirección indicada, toca al timbre y entrega el paquete. Sin embargo, detrás de cada intento de entrega existen diferentes procedimientos que los trabajadores deben seguir para dejar constancia de lo ocurrido.

Geni, una transportista que comparte habitualmente su experiencia en TikTok, ha querido explicar uno de ellos abiertamente en su perfil. Y lo ha hecho de forma muy clara.

La repartidora responde a un comentario y asegura que, cuando llega a una vivienda y el destinatario no está, no basta simplemente con marcharse: existe una práctica que sirve para demostrar posteriormente que el transportista sí acudió a la dirección indicada y no se lo inventó.

"¿Tú sabes que tengo que ir a la puerta de tu casa y si no estás, llamarte y hacerte una foto en la puerta por si vas a poner una reclamación, para que podamos demostrar que es mentira?", explica Geni.

La transportista insiste en que muchos clientes desconocen este procedimiento y asegura que forma parte de las tareas básicas del reparto: "eso tú no lo sabes. Eso es primero de repartir. En segundo ya se dan otras cosas", comenta con sonora ironía.

Una fotografía para dejar constancia del intento de entrega

La explicación de Geni pone sobre la mesa una situación muy habitual para quienes trabajan en el sector de la paquetería: demostrar que se ha hecho un intento de entrega cuando el destinatario asegura posteriormente que nadie acudió a su domicilio.

Según el relato de la transportista, la fotografía de la puerta serviría como prueba de que el repartidor se encontraba en la dirección en el momento del intento. Eso sí, los procedimientos concretos pueden cambiar en función de la empresa y sus protocolos internos.

El vídeo también muestra la frustración del repartidor ante algunas críticas relacionadas con el trabajo que desempeñan estos profesionales. "¿Pero cuántos paquetes has repartido tú?", pregunta Geni al usuario al que responde. "Es que lo mismo tú eres el más listo de la empresa y aquí no lo sabemos".

La publicación refleja así una de las realidades menos visibles del trabajo de los repartidores: además de transportar paquetes, estos trabajadores deben afrontar llamadas, incidencias y reclamaciones.