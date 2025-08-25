La Generalitat advierte de un nuevo fraude: "Se hace pasar por la Lotería Nacional"

La mayoría de los ciudadanos españoles están sumergidos en la era digital, ya que conlleva muchas ventajas, pero también se han multiplicado las estafas a través de redes sociales. Por ello, cada vez hay más ciberdelincuentes, por lo que la sociedad ha de ser consciente que siempre hay que estar alerta.

Ahora, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertado a la sociedad catalana, debido a que en los últimos días se han registrado varios casos de fraude a causa de que muchas personas han recibido un SMS sobre un premio ganado de Lotería Nacional, valorado en 950.000 euros.

La institución catalana expone en el comunicado publicado que "l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectado que circula un SMS fraudulento enviado desde un número desconocido que se hace pasar por la Lotería Nacional".

La estafa consiste en que en el texto del SMS expone que "usuario ha ganado 950.000 euros y pide que proporcione sus datos personales (nombre y número de teléfono)". Con la finalidad de "reclamar el supuesto premio".

Asimismo, la Generalitat desvela cómo lo hacen los ciberdelincuentes para caer en la trampa: "El mensaje incluye un enlace a una web sospechosa y una dirección de contacto de correo electrónico no oficial (contactcompany960@gm...)".

El principal objetivo de los estafadores es "obtener los datos personales y bancarios de la víctima para robar dinero, vender los datos en el mercado negro o realizar estafas personalizadas".

La Generalitat advierte que "si no has jugado a la lotería, ignora el mensaje", pero si has participado "comprueba tu número en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado".

Aunque si tienes dudas de si has sido premiado o no, la institución catalana recomienda acudir directamente a una administración de lotería oficial. Con el comunicado publicado, la Generalitat espera frenar el fraude y que nadie más caiga en la trampa de los estafadores.