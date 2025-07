Un gen desconocido se expande por todo el mundo

Malas noticias para la sociedad. Un gen que hace invencibles a las bacterias se propaga por todo el mundo, y ha sido un equipo internacional liderado por España, quien ha descubierto cómo se está propagando por todo el mundo. Además, genera superbacterias imposibles de tratar.

Sobre todo, se está expandiendo por hospitales y granjas. Ese gen, conocido como npmA2, surgió en Japón hace aproximadamente unos veinte años, pero desde entonces no se ha sabido nada más hasta ahora.

Ha vuelto a ser detectado en un hospital holandés a causa de una epidemia. Bruno González-Zorn, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, explicó en la Cadena Ser cómo se está gestionando la situación por este gen.

"En estos años, ese gen, que no ha vuelto a aparecer hasta ahora, se ha diseminado por el mundo entero, y no solo en humanos, sino también en animales y el medio ambiente", expuso el catedrático a los micrófonos de Cadena Ser.

Asimismo, reconoció que "pone en peligro toda la medicina moderna", debido a que el estudio demuestra que este gen se incrusta en distintas bacterias responsables de contagios hospitalario.

El estudio informa que contiene una tasa de mortalidad de un 30% en España, pues la resistencia que tiene es total a los aminoglucósidos, una clase de antibióticos utilizados para tratar infecciones bacterianas graves.

Sin embargo, el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid expuso que "en España todavía no lo hemos localizado pero no lo hemos buscado activamente y es lo que vamos a hacer ahora". Aunque, advirtió que "si no actuamos ya, nos abocamos a una era donde una simple infección vuelva a ser mortal".