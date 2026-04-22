Gemma Bes, nutricionista deportiva, sobre la creatina: "No solo mejora el rendimiento, también ayuda a mantener la claridad mental y la concentración"

Con la llegada del buen tiempo, la actividad física se dispara. Las salidas en bicicleta, los kilómetros de trail, los entrenos al aire libre... Abril es, para muchos deportistas, el mes del regreso a la montaña y al movimiento. Pero el cuerpo, cuando se le exige más, también necesita más. ¿Estás dándole lo que de verdad necesita?

Desde NDL Pro-Health, la marca de nutrición deportiva creada por Rafa Nadal y Cantabria Labs, la nutricionista Gemma Bes y el entrenador y embajador Pablo Lucero comparten qué suplementos son realmente útiles en esta época del año, y por qué.

El magnesio, mucho más que un remedio contra los calambres. El NDL Pro-Health Magnesium Complex combina tres formas de magnesio (bisglicinato, malato y citrato) junto con vitamina B6 y vitamina D. Su función va más allá de los temidos calambres nocturnos: actúa sobre el sistema nervioso, el metabolismo energético y la recuperación muscular. "Muchas veces el cansancio no viene solo del entrenamiento, sino de una falta de recuperación adecuada. El magnesio juega un papel fundamental en ese equilibrio", señala Lucero.

El omega 3, un básico que va mucho más allá del deporte. El NDL Pro-Health Omega-3 con Vitamina E aporta 1.050 mg de EPA y 750 mg de DHA por toma, con aceite de pescado de origen sostenible. Contribuye a la salud cardiovascular, ayuda a controlar los triglicéridos y favorece la presión arterial. "El omega 3 no es solo para deportistas. Es un básico para cualquier persona que quiera cuidar su salud desde dentro, especialmente en etapas de mayor actividad física", apunta Lucero.

Las articulaciones, las grandes olvidadas. Correr en asfalto, pedalear durante horas o cargar con una mochila en la montaña pasa factura. El NDL Pro-Health Articulations reúne colágeno tipo II, ácido hialurónico, cúrcuma, vitamina C y el exclusivo Lipinova® 11TG en un solo formato. "Cuando aumentamos la actividad física, las articulaciones son las primeras en resentirse si no las cuidamos. Apostar por la prevención es clave para evitar lesiones", advierte Lucero.

La creatina, el suplemento que también cuida tu cabeza. Este es, quizás, el dato que más sorprende. El NDL Pro-Health Elite Creatine, formulado con Creapure®, lleva años ganando terreno entre deportistas de resistencia y fuerza, pero su potencial va más allá del músculo. "No solo mejora el rendimiento en ejercicios de alta intensidad, también puede contribuir a la función cognitiva, ayudando a mantener la claridad mental y la concentración en situaciones de fatiga o alta demanda", explica Gemma Bes. Un argumento de peso para cualquier deportista outdoor que afronta jornadas largas y exigentes.

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Una advertencia importante, eso sí: la suplementación complementa, nunca sustituye. "La alimentación es siempre la base. La suplementación no sustituye una dieta equilibrada, sino que la complementa", recuerda Bes. La experta insiste además en que uno de los errores más frecuentes es recurrir a estos productos sin un objetivo claro o esperando resultados inmediatos. La clave está en la regularidad, la calidad del producto y la adaptación a cada persona. Porque el verdadero rendimiento, dentro y fuera de la montaña, se construye con constancia.