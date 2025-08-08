Las gemelas de 'First Dates' confiesan su problema de salud: "Es un fallo bioquímico del cerebro"

'First Dates' lleva años acompañándonos cada noche con sus citas sorprendentes, entrañables o directamente surrealistas. Es uno de esos programas que se han convertido en un clásico de la televisión, de esos que puedes poner mientras cenas y engancharte sin quererlo. Y aunque los protagonistas son los solteros y solteras que buscan el amor, también hay otros rostros que ya sentimos un poco como de la familia.

Nos referimos, claro, a los camareros y camareras del restaurante más famoso de Cuatro. A lo largo de los años hemos visto pasar a varias personas por ese puesto, pero ya hace un tiempo que las gemelas Marisa y Cristina Varela se han ganado el cariño de los espectadores.

Siempre las vemos con una sonrisa, pero hace unos días se han abierto en canal en un podcast y han mostrado una cara mucho más personal y vulnerable. Marisa y Cristina visitaron el podcast 'Pelocas' y un fragmento de esa entrevista se ha hecho viral por el tema tan importante que trataron: su salud mental.

"Tu cabeza no para, te dicen cosas, hay ruidos que no te dejan vivir"

En el vídeo, las gemelas confiesan que sufren Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC): "Lo queremos hacer público porque esta enfermedad no es tan reconocida. Todo el mundo entiende por TOC las pequeñas manías, pero va mucho más allá y hay muchos tipos", aclararon las gemelas.

“Tu cabeza no para, te dicen cosas, hay ruidos que no te dejan vivir. El TOC es un fallo bioquímico del cerebro, ese fallo está. Es como las marchas de un coche. Estás en segunda, pasas a tercera y se queda atascado, pero tienes que pasar y no puedes. Lo mismo hace el cerebro”, relataron, subrayando lo grave que puede llegar a ser esta condición mental: “No se puede vivir con un TOC incapacitante”.

Además, quisieron poner énfasis en cómo ha sido su proceso para mejorar: “Nosotras ya hemos encontrado el camino de la recuperación, si no, no estaríamos hablando contigo ahora”, confesaron, dejando claro que aunque el TOC es una carga pesada, se puede aprender a gestionarla con la ayuda adecuada.

Por eso, animan a quienes lo sufran a no rendirse ni resignarse: “Tienes que dejar que la intranquilidad se apodere de tu cuerpo y poco a poco se va yendo. Se hace controlado con un experto, se puede mejorar mucho. Solo hay que pedir ayuda”. Un mensaje directo, valiente y necesario para visibilizar el papel clave de la salud mental en nuestras vidas.

Este tipo de testimonios son clave para seguir visibilizando los problemas de salud mental. El TOC, en concreto, es un trastorno que muchas veces se malinterpreta o se trivializa. No se trata de ser maniático con el orden o la limpieza, sino de una condición compleja que puede provocar pensamientos intrusivos y comportamientos repetitivos tan difíciles de controlar que pueden llegar a paralizar tu vida.