El valor de la 'gema del infinito' que regaló Cristiano Ronaldo a Georgina como anillo de compromiso: Precio del espectacular diamante

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan. La noticia bomba saltaba ayer por la tarde cuando la pareja publicaba una instantánea con el dedo anual vestido con un tremendo 'pedrusco' y la frase: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

Lo que más ha sorprendido a todo el mundo es, precisamente, el tamaño de la 'gema del infinito', como la han bautizado algunos, en referencia a las piedras que ansía Thanos y que aparecen en las películas de Marvel de 'Los Vengadores'. Un diamante gigante que ya luce la hispanoargentina y que une le une al futbolista hasta el día de la boda, cuando lo más normal sería que recibiese el anillo de casada, igual que CR7.

El futbolista de 40 años es conocido por su vida de lujo y unos gastos solamente al alcance de los empresarios de más éxito, actores súper reconocidos o 'celebrities' de primer nivel: aviones privados, superdeportivos, mansiones por el mundo, etcétera.

Este regalo del portugués se une a la larga lista de excentricidades con las que suele deleitar a sus seguidores en las redes sociales, o como las que se dejaron ver en la serie de su futura esposa en Netflix, 'Yo soy Georgina'.

Valor del anillo de compromiso de Georgina

Respecto al precio que puede haber pagado el jugador del Al-Nassr y el coste de la piedra se ha hablado mucho desde que se supo la noticia. Es un diamante en forma oval que podría tener entre 40 y 45 quilates, por lo que el coste debe de haber sido desorbitado, de varios millones de euros.

La web especializada diamantes-infos.com, que lleva 25 años dando servicio, indica que un diamante de seis quilates de la más alta calidad y con su peculiar forma podría costar más de 400.000 euros. Haciendo un cálculo rápido, el de 'Gio' fácilmente ascienda por encima de los tres millones de euros.

Sin embargo, hay muchas especulaciones, pues el precio de un anillo no solamente depende de la piedra principal que lleve. Por este motivo, algunos especialistas apuntan a que el valor real de la joya podría superar los seis millones de euros, en función de la exclusividad de la piedra y los demás diamantes que acompañan a la pieza más grande.

No obstante, con una simple búsqueda por la red se pueden leer informaciones que apuntan a que incluso podría superar esa cifra y llegar hasta los 12 millones de euros, en función del color y la pureza, además del resto de elementos que componen la sortija.

Lo que está claro es que se trata de un regalo al alcance de muy pocos, pues los diamantes de 30 quilates ya son extraños de ver y solamente se fabrican por encargo o en subastas, en la mayoría de casos. Por tanto, nos encontramos ante una joya totalmente única y de un valor que solo podía pagar Cristiano Ronaldo.