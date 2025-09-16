Gavi es puro nervio: La intensidad del '6' jugando al ping-pong que enamora a todos los culés

Gavi cayó de pie en el Camp Nou hace ya cuatro temporadas y se convirtió en uno de los favoritos de la afición en una etapa donde la vieja guardia azulgrana empezaba a dar un paso al lado para dar cabida a los jóvenes que llegaban con fuerza desde La Masia.

El sevillano siempre ha destacado por la pasión y el corazón con el que disputa cada balón dividido y por cómo vive los éxitos, pero también las derrotas de su querido FC Barcelona.

El joven de tan solo 21 años no duda en ir al choque contra quien sea si eso puede significar mantener una posesión o ganar una jugada a favor de sus compañeros. Así, el andaluz es una de las figuras más queridas dentro y fuera del vestuario y todo un capitán sin brazalete, al menos de momento.

Ese coraje no es nada impuesto, algo que nadie dudaba pero que ha terminado de quedar claro con el último vídeo que ha publicado Lamine Yamal en sus historias de Instagram donde se ve una muestra de lo que es Gavi dentro, pero también fuera del césped.

En el documento publicado por el de Rocafonda muestra un momento de 'tranquilidad' en el vestuario de la ciudad deportiva en el que los jugadores pueden relajarse jugando al ping-pong con sus compañeros.

Sin embargo, cuando se trata de competir, Gavi no entiende de amistades y celebra cada punto como si fuera el último, o como si se tratase de una final de Champions o de algún partido importante como los que el equipo espera jugar esta temporada.

Lamine ha decidido eliminar el audio, aunque viendo la gestualidad y energía del '6' azulgrana uno puede imaginarse los gritos de victoria al conseguir el punto.

Lo más curioso, más allá de la reacción del joven, es que al resto de compañeros no les sorprende, pues se puede ver a Raphinha en calzoncillos jugando al futbolín en un segundo plano sin hacer demasiado caso a lo que ocurría a su lado.

Este vídeo demuestra que el andaluz no ha cambiado su actitud en el vestuario pese a las molestias en la rótula de su rodilla operada en noviembre de 2024 y que la aportación del joven será clave para cosechar los éxitos esperados en la segunda campaña de Hansi Flick en el banquillo.