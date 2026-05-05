Gastón Edul frena en seco a Edu Aguirre por 'La Velada del Año VI': "No recuerdo a un rival tan arrogante"

Empieza la cuenta atrás para 'La Velada del Año VI', uno de los eventos más esperados del año. A pesar de que aún quedan varios meses, los participantes ya están calentando motores, especialmente en el combate entre el periodista argentino Gastón Edul y el tertuliano de 'El Chiringuito' Edu Aguirre, donde se están lanzando indirectas constantemente sobre cómo será su combate.

Una de las últimas polémicas surgió a raíz de unas declaraciones de Edu Aguirre, en las que aseguraba que ganaría a Gastón en el primer asalto. Esto no le gustó en absoluto a su contrincante, quien, ya cansado de todo lo que se está diciendo sobre él, no dudó en explotar en directo contra el colaborador de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol.

En primer lugar, el argentino quiso dejar claro que no quería hablar sobre las declaraciones de Edu Aguirre, pero al nombrarlo cambió de opinión. "Yo no recuerdo a un contrincante de 'La Velada del Año' con tanta arrogancia", señaló.

No se quedó ahí, pues afirmó que "no puede hablar con tanta subestimación sobre un deporte que él todavía no sabe practicar porque arrancó hace muy poco también, como yo".

Gastón Edul explota contra Edu Aguirre / X

"Dijo que la pelea se termina en el primer round. Para afirmar algo así hay que estar muy seguro y, sobre todo, tener muy claro cómo se practica este deporte. También hay que bancarse lo que uno dice, porque después viene lo mejor: tendrá que refrendarlo en el ring. ¿Primer round? Mirá vos… qué subestimación", manifestó en directo.

A pesar de todo ello, Gastón no quiere distracciones y prioriza centrarse en sus entrenamientos: "Voy a seguir trabajando con el mismo perfil de siempre, con humildad". Algo que no tiene el colaborador de 'El Chiringuito': "De ese lado, evidentemente, hay soberbia".

Edu Aguirre "noqueado" por Omar Montes / Archivo

No dudó en decir que "nosotros vamos a respetar al rival y a la preparación. Por ello, estoy muy seguro de que lo que voy a hacer va a estar bien y saldré a ganar en La Cartuja".

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Por último, aclaró que "estoy tranquilo", pues aseguró que "entreno todos los días y a veces hago doble turno. Así que tranquilidad".