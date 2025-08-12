Hogar
Esto es lo que gastas en aire acondicionado al día, calculado por un experto
'Sería de 1,95€ al día' en el caso de aparatos tipo split, según el experto
El calor es el mayor enemigo de millones de personas en España cada verano. Los que pueden hacerlo, recurren a dos viejos amigos para combatirlo día tras día: el ventilador o el aire acondicionado.
El primero de ellos puede hacer un apaño de vez en cuando, pero para muchos eso no es suficiente y tienen que tirar de hacer una mayor inversión para conseguir enfriar una habitación entera. Pero ¿cuánto cuesta tenerlo encendido continuamente?
Un experto y divulgador conocido en TikTok como @EnergíaJusta ha calculado y explicado en un vídeo cuánto costaría utilizar diariamente un aire acondicionado.
Para hacerlo, pone un ejemplo fácil de llevar a la práctica: poner este aparato (tipo split, es decir, el que consiste en dos aparatos, uno en el exterior y otro en el interior) durante diez horas al día y en las horas de más calor. Serían unos 13 kilovatios en total.
“Por tanto, estaríamos hablando de que mi coste del día, de tener diez horas encendido el aire acondicionado, sería de un euro con noventa y cinco céntimos”, asegura haciendo un cálculo que, eso sí, dependería del precio de la luz que va variando cada día.
El cálculo lo ha hecho basándose en el precio del kilovatio hora la semana pasada, que fue de 0,15 euros.
Por supuesto, hay numerosos matices que influyen en el coste del aire acondicionado diario, como por ejemplo la temperatura.
Si en la calle hace más calor, el coste energético es mayor que si la temperatura exterior es más baja. Todo va más allá que simplemente el gasto del aparato medio y el precio de la luz, y son matices a tener en cuenta a la hora de calcular cuánto vas a gastar refrescándote en verano.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Alegría para los inquilinos: La ley permite prolongar el contrato de alquiler aunque el propietario quiera terminarlo
- El mote que usan los ingleses para mofarse de los españoles que pocos conocen: Así es su 'guiri
- La Guardia Civil comienza a extremar la vigilancia en los atascos y ya multa a los coches sin saberlo: adiós a esto tan común
- Así es Cesc Fàbregas en la intimidad: El 'flechazo' con su mujer, hijos e inversiones del entrenador del Como 1907, rival del Barça en el Gamper
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Oriol Canals: 'Flipé mucho cuando vi que esa foto de Messi y Lamine era nuestra