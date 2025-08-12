Esto es lo que gastas en aire acondicionado al día, calculado por un experto

El calor es el mayor enemigo de millones de personas en España cada verano. Los que pueden hacerlo, recurren a dos viejos amigos para combatirlo día tras día: el ventilador o el aire acondicionado.

El primero de ellos puede hacer un apaño de vez en cuando, pero para muchos eso no es suficiente y tienen que tirar de hacer una mayor inversión para conseguir enfriar una habitación entera. Pero ¿cuánto cuesta tenerlo encendido continuamente?

Un experto y divulgador conocido en TikTok como @EnergíaJusta ha calculado y explicado en un vídeo cuánto costaría utilizar diariamente un aire acondicionado.

Para hacerlo, pone un ejemplo fácil de llevar a la práctica: poner este aparato (tipo split, es decir, el que consiste en dos aparatos, uno en el exterior y otro en el interior) durante diez horas al día y en las horas de más calor. Serían unos 13 kilovatios en total.

“Por tanto, estaríamos hablando de que mi coste del día, de tener diez horas encendido el aire acondicionado, sería de un euro con noventa y cinco céntimos”, asegura haciendo un cálculo que, eso sí, dependería del precio de la luz que va variando cada día.

El cálculo lo ha hecho basándose en el precio del kilovatio hora la semana pasada, que fue de 0,15 euros.

Por supuesto, hay numerosos matices que influyen en el coste del aire acondicionado diario, como por ejemplo la temperatura.

Si en la calle hace más calor, el coste energético es mayor que si la temperatura exterior es más baja. Todo va más allá que simplemente el gasto del aparato medio y el precio de la luz, y son matices a tener en cuenta a la hora de calcular cuánto vas a gastar refrescándote en verano.