Se gasta 356,60 euros en el restaurante más caro de Murcia y deja una interesante reflexión: "El precio del agua..."

En los últimos años, los creadores de contenido gastronómico se han convertido en auténticas estrellas de las redes sociales. Salir a cenar y explorar la oferta de restaurantes de todo tipo no solo es una de las actividades más demandadas, sino también una manera de convertir el ocio y el turismo en una experiencia más, por eso muchas personas se han decidido a abrir canales en plataformas como YouTube o TikTok para ir contando sus aventuras culinarias.

Uno de ellos es Pablo Cabezali (conocido en internet como Cenando con Pablo) quien recorre España visitando locales destacados por la crítica o los comensales para compartir sus impresiones con sus seguidores. Aunque ya ha explorado varios restaurantes de la Región de Murcia, como Salzillo, El Churra o la pastelería Bendy, uno de sus vídeos más comentados ha sido el dedicado al exclusivo restaurante Cabaña Buenavista.

Dirigido por el chef Pablo González Conejero, la Cabaña Buenavista se ubica en El Palmar cuenta con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, siendo el restaurante con más galardones de toda la Región.

En esta ocasión, Pablo visitó el restaurante acompañado de la influencer murciana Sherezade, conocida también por su contenido enfocado en la gastronomía. Durante su visita, degustaron una serie de elaboraciones que reinterpretan platos típicos de la región, como una versión moderna de la marinera, un zarangollo innovador o una albóndiga presentada con un caldo que más bien parecía una infusión.

Entre los platos que más llamaron la atención se encuentran unas gambas a la plancha con regusto a rosas, coliflor con caviar y una crema de paparajote acompañada de alcachofa en diferentes texturas.

Sin embargo, pese a la creatividad y técnica, Pablo confesó que algunos de los platos carecían de ese toque emocional que convierte una cena en algo inolvidable: “Me ha gustado, pero le doy un 6. Me ha faltado emocionarme o sorprenderme un poco más”.

La reflexión que dejó el precio del agua

El momento que más llamó la atención en el vídeo no fue ninguno de los platos, sino la llegada de la cuenta. Después de un menú degustación para dos personas y el consumo de dos botellas de agua, el total ascendió a 356,60 euros. Fue entonces cuando surgió la pregunta: ¿está el agua incluida en el precio de un menú de 175 euros?

Tras resolver la duda, descubrieron que no: cada botella costaba 3,30 euros, lo que llevó a Pablo a reflexionar entre risas: “Yo que voy a muchos Michelin desde el más austero de una estrella hasta el de alto nivel de tres los precios del agua suelen ser más hacia 4 o 5 e incluso 6, 7 u 8. Pero bueno, 3 euros está muy bien. En otros va incluido. Es un dato curioso que en el fondo a mí no me afecta. Si es que al final qué más da pagar 356 que 360, es una cantidad considerable”.