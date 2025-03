Se gasta 110 euros en probar la mejor croqueta de España y alucina con la ración: "Es de ser..."

Cada vez es más habitual ver a los creadores de contenido gastronómicos gastarse más dinero para acudir a buenos restaurantes y así compartir la experiencia con todos sus seguidores. Además, muchas personas, que no son influencers, también se deciden por acudir a estos establecimientos para compartir su visión.

Uno de ellos es Pablo Cabezali, más reconocido en el mundo de internet como Cenando con Pablo, quien visita todos los rincones de España para asistir a los locales más destacados de las regiones. Ahora, ha visitado el restaurante Simpar en Santiago de Compostela, donde se puede encontrar la mejor croqueta de la península ibérica.

En el vídeo, Cenando con Pablo explica que para probar la mejor croqueta de España en 2025 hay que pagar de 110 euros, debido a que es el precio del menú de degustación.

La carta del restaurante Simpar cuenta con un total de 14 platos. El primero es la merluza a la gallega: "Cómo está el pescado, con el punto del pescado de verdad se la han sacado". A continuación, Pablo prueba un escabeche cítrico con bonito del atlántico y afirma que tiene todo el sabor del escabeche. "Los guisantes están muy ricos, un poco verdes en sabor frente a lo que me he encontrado en otras ocasiones. Y el conjunto del plato me gusta", reconoce del siguiente plato.

El momento de la verdad llega para el cuarto plato, la croqueta. "Te pone una croqueta. Es de ser un poco tacaños, con todo el respeto y sin querer faltar a nadie". No obstante, el creador de contenido desvela al probarla que "qué rebozado tan bueno, y la bechamel tiene muchísimo gusto a jamón. Muy buena, sobre todo el conjunto cómo es la textura, la mordida, proporciones, tanto como encuentras la bechamel como la ligerita capa de panko".

También, señala que "es cierto que el saborcillo que tiene a jamón, más que a comerte una loncha de jamón recién cortadita a cuchillo que es como más mola el jamón, sabe quizás un pelín a jamón algo tostado". Al instante, Pablo le pregunta al camarero si se puede pagar más para probar otra y le dice que sí. "Qué no sea la mejor que haya probado no significa que no merezca la pena", expresa a sus seguidores.

Más tarde, prueba el pichón y no tiene ninguna duda en decir que "cómo está". Luego le sirven el arroz de erizo con trufa, pero no le acaba de convencer. En cambio, los callos, que no le acaban de matar, explica que "tengo la sensación de que las persona a quién le gusten los callos prueba estos y disfrutaría de lo lindo".

"Un muy buen sabor. Lo mejor del bocado es lo fresca que se siente la ensalada", revela de la ensalada Waldorf. Más tarde, prueba la tartaleta de champiñón, aunque indica que "rico está por favor... me parece la caña". Ya de los últimos, el youtuber testea el huevo benedict, pero explica que "un poco extraño el sabor pero está rico". También, el consomé de champiñón le encanta.

A lo que respecta a los postres, las hierbas cítricas asegura que "tiene su función como un limpiador. La cantidad es ridícula, esto sí que es cocina minimalista". Para finalizar, prueba la tarta de Santiago y no duda en decir que "me encanta".

@cenandoconpablo Pagué 110€ para probar la mejor Croqueta de España 2025 y solo te ponen una... Esta es la premiada como mejor Croqueta de Jamón de España en 2025: ha sido en Madrid Fusión y el ganador fue este Restaurante en Santiago de Compostela llamado Simpar. El Restaurante Simpar tiene la Estrella Michelin, está céntrico en Santiago de Compostela y tienen un Menú de 110€ por persona necesario de escoger para probar su Croqueta ya que no disponen de Carta. Sorpresa la mía al descubrir que.. SOLO PONEN UNA CROQUETA, ¿Serán para tanto las Croquetas? ♬ sonido original - CENANDO CON PABLO

A la hora de pagar, Pablo se da cuenta que le han cobrado las tres croquetas extras por un precio de 11,10 euros, un valor de 3,7 cada una. La reflexión final que deja es que "si estás cerca merece la pena acercarse. Eso sí, que calidad precio me ha parecido muy bueno el menú".