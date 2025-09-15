¿De verdad la gasolina barata estropea el motor? La realidad tras el mito

Seguro que más de una vez te has parado a pensar en donde echarle gasolina a tu vehículo, si en esa gasolinera tan barata que conoces o mejor en otra más... "Premium", por así decirlo. Pero todos hemos escuchado alguna vez que la gasolina barata estropea el motor del coche a la larga, pero ¿se trata de un mito o de una realidad? Vamos a echar un vistazo a las claves que existen para saber si eso es cierto.

Para empezar, la respuesta rápida es que es un mito. Básicamente, porque toda la gasolina que se venda en España debe tener un estándar de calidad y seguridad para que pueda ser comercializada; de lo contrario, estaría prohibido que se ponga a la venta.

La propia Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona aclara que "no hay gasolina buena o mala. Lo que hay es producto básico o producto mejorado".

Pero como suele pasar, hay algún que otro "pero" que toca aclarar ante esta interesante incógnita. Y es que las gasolinas más caras suelen tener algunos productos y químicos añadidos que sirven para lubricar y mejorar el rendimiento del motor. Las gasolinas "básicas" pueden "secar más el motor". A la larga, no tendría por qué afectar al vehículo, pero puede ocurrir dependiendo del coche.

Independientemente de esto, se le puede preguntar a cualquier mecánico de España y cada uno te dirá algo diferente. Hay quienes dicen que este "mito" es totalmente real, y hay quienes dicen que llevan toda su vida poniéndole gasolina barata a sus coches y nunca han tenido ningún tipo de problema con ello. Cae en tu elección a qué gasolinera acudir en tu próximo repostaje.