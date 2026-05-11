¿Quién ganó el Benidorm Fest este año?

España avisó a Eurovisión y cumplió con su palabra. No estará en la nueva edición del festival de la música, que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo en Austria. El Consejo de Administración de RTVE se posicionó en contra de concursar en Eurovisión por la participación de Israel.

Con esta medida tomada, España se convirtió en el primer miembro del Big Five, los cinco principales financiadores de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), en negarse a participar en Eurovisión 2026, poniendo en jaque mate a la organización del festival. No obstante, será el único del Big Five, ya que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido participarán.

La decisión fue aplaudida por gran parte de la sociedad española, pero dejó en el aire si se iba a realizar el Benidorm Fest, un festival de música que sirve para elegir al representante de España en Eurovisión.

Los amantes de la música tenían dudas sobre si se celebraría, pero RTVE decidió seguir apostando con el festival.

El motivo que dieron es que querían consolidar el evento como un gran festival nacional de música con identidad propia, funcionando más allá de la elección eurovisiva. El objetivo es claro: que sea un altavoz para los artistas y darles a conocer.

Además, ganar el Benidorm Fest está valorado en un premio económico total de 150.000 euros, dividido en 100.000 para los intérpretes y 50.000 para los compositores.

Tony Grox & Lucycalys, durante su actuación en el Benidorm Fest. / ROBERTO MORENO MOYA

¿Quién ganó Benidorm Fest 2026?

Los ganadores de la quinta edición del Benidorm Fest fue Tony Grox & LUCYCALYS gracias a la canción 'T AMARÉ'. Un single que es una declaración de amor, aunque los autores explicaron que se trata de un mensaje universal sobre todos los tipos de romances que hay.

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La canción consiguió un total de 82 puntos del jurado, 36 del demoscópico y 48 de llamadas, SMS y votos de la app de RTVE Play. Puntos más que suficientes para ser los ganadores de la nueva edición de Benidorm Fest.