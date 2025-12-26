Más allá de 'Saber y Ganar': la historia de Jordi Hurtado y su amor eterno por la radio

Jordi Hurtado es uno de los comunicadores y presentadores de televisión más reconocidos y queridos de la televisión. Con más de media vida dedicada a los medios, su imagen está inevitablemente ligada al concurso 'Saber y Ganar', que presenta desde 1997 en La 2.

Sin embargo, detrás de un rostro sereno y la inconfundible voz de Jordi Hurtado, se esconde una historia profundamente conectada con la radio, el medio que marcó sus inicios y que todavía hoy en día sigue siendo imprescindible en su vida.

"Empiezo y acabo el día escuchando la radio, siempre me acompaña. Lo que no puede acompañarme nunca es el silencio", confesó recientemente el presentador en el programa Culturas 2. Una declaración que resume su relación casi vital con un medio que descubrió siendo apenas un adolescente.

Con tan solo 16 años, Hurtado logró que Rafael Turia, a quien considera su gran maestro, la permitiera asistir a Radio Barcelona para aprender cómo se hacía radio desde dentro.

Su carrera profesional comenzó oficialmente en 1981 en la Cadena SER, y solo un año después recibió el Premio Ondas por el programa 'La radio al sol'. A partir de ahí, dio el salto a Televisión Española, donde se consolidó como uno de los grandes comunicadores del país gracias a formatos como 'Si lo sé no vengo', 'Pictionary' o '3x4'.

Y más allá de los premios, como el reciente Premio Nacional de Televisión, Jordi Hurtado destaca la importancia de la vocación. Desde niño jugaba a presentar programas con un micrófono en la mano, y hoy reconoce que haber convertido esa pasión en su profesión es una de las mayores fuentes de felicidad de su vida.

Su longevidad al frente de Saber y Ganar no solo es un récord televisivo, sino también el reflejo de una forma de entender la comunicación basada en la constancia, la humildad y el amor sincero por el conocimiento y la divulgación.