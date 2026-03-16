OSCARS 2026
Ganadores Oscars 2026: mejor película, mejor actor y actriz, mejor director y todos los premiados
Esta es la lista completa de los ganadores de la 98ª edición de los Oscars
Los Premios Oscars vuelven a ser el centro de atención del mundo del cine, celebrando las películas y artistas que han marcado el último año en la industria cinematográfica. En una noche llena de emoción, sorpresas y momentos inolvidables, la 'Academy of Motion Picture Arts and Sciences' ha reconocido a lo que, según los académicos, ha sido lo mejor del año 2025. Sin duda alguna, la gran triunfadora de la gala ha sido la película 'Una batalla tras otra' (Paul Thomas Anderson).
Esta es la lista completa de los ganadores:
Mejor actriz de reparto
- Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
- Amy Madigan (Weapons)
- Elle Fanning (Valor sentimental)
- Inga Ibsdotter Llilleaas (Valor sentimental)
- Wunmi Mosaku (Los pecadores)
Mejor película de animación
- Arco
- Las guerreras k-pop
- Zootrópolis 2
- Little Amélie
- Elio
Mejor cortometraje de animación
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor vestuario
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Los pecadores
- Hamnet
- Marty Supreme
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- Kokuho
- La hermanastra fea
Mejor casting
- Una batalla tras otra
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
- El agente secreto
Mejor cortometraje de ficción
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Dos personas intercambiando saliva
Mejor actor de reparto
- Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
- Delroy Lindo (Los pecadores)
Mejor guión adaptado
- Una batalla tras otra
- Hamnet
- Frankenstein
- Bugonia
- Sueños de trenes
Mejor guión original
- Los pecadores
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Un simple accidente
- Blue Moon
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Los pecadores
- Hamnet
- Marty supreme
- Una batalla tras otra
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y ceniza
- Los pecadores
- F1: La película
- Jurassic World: El renacer
- Laberinto en llamas
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor película documental
- Cutting Through Rocks
- La vecina perfecta
- Mr. Nobody contra Putin
- The Alabama solution
- Come See Me In The Good Light
Mejor banda sonora
- Bugonia
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Frankenstein
- Hamnet
Mejor sonido
- Los pecadores
- F1: La película
- Una batalla tras otra
- Frankenstein
- Sirat
Mejor montaje
- F1: La película
- Una batalla tras otra
- Marty Supreme
- Los pecadores
- Valor sentimental
Mejor fotografía
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Sueños de trenes
Mejor película internacional
- Agente secreto (Brasil)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor sentimental (Noruega)
- Sirat (España)
- La voz de Hind (Túnez)
Mejor canción original
- "Golden" (Las guerreras k-pop)
- "I lied to you" (Los pecadores)
- "Train Dreams" (Sueños de trenes)
- "Dear Me" (Diane Warren: Relentless)
- "Sweet dreams of Joy" (Viva Verdi)
Mejor dirección
- Chloé Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Ryan Coogler (Los pecadores)
- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
- Joachim Trier (Valor sentimental)
Mejor actor
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Michael B. Jordan (Los pecadores)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Wagner Moura (El agente secreto)
Mejor actriz
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Emma Stone (Bugonia)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renate Reinsve (Valor sentimental)
- Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
Mejor película
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
- F1: La película
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