Ganadores Oscars 2026: mejor película, mejor actor y actriz, mejor director y todos los premiados

Los Premios Oscars vuelven a ser el centro de atención del mundo del cine, celebrando las películas y artistas que han marcado el último año en la industria cinematográfica. En una noche llena de emoción, sorpresas y momentos inolvidables, la 'Academy of Motion Picture Arts and Sciences' ha reconocido a lo que, según los académicos, ha sido lo mejor del año 2025. Sin duda alguna, la gran triunfadora de la gala ha sido la película 'Una batalla tras otra' (Paul Thomas Anderson).

Esta es la lista completa de los ganadores:

Mejor actriz de reparto Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Amy Madigan (Weapons)

Elle Fanning (Valor sentimental)

Inga Ibsdotter Llilleaas (Valor sentimental)

Wunmi Mosaku (Los pecadores)

Mejor película de animación Arco

Las guerreras k-pop

Zootrópolis 2

Little Amélie

Elio

Mejor cortometraje de animación Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor vestuario Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Los pecadores

Hamnet

Marty Supreme

Mejor maquillaje y peluquería Frankenstein

Los pecadores

The Smashing Machine

Kokuho

La hermanastra fea

Mejor casting Una batalla tras otra

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

El agente secreto

Mejor cortometraje de ficción Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Dos personas intercambiando saliva

Mejor actor de reparto Sean Penn (Una batalla tras otra)

Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Stellan Skarsgård (Valor sentimental)

Delroy Lindo (Los pecadores)

Mejor guión adaptado Una batalla tras otra

Hamnet

Frankenstein

Bugonia

Sueños de trenes

Mejor guión original Los pecadores

Marty Supreme

Valor sentimental

Un simple accidente

Blue Moon

Mejor diseño de producción Frankenstein

Los pecadores

Hamnet

Marty supreme

Una batalla tras otra

Mejores efectos visuales Avatar: Fuego y ceniza

Los pecadores

F1: La película

Jurassic World: El renacer

Laberinto en llamas

Mejor cortometraje documental Todas las habitaciones vacías

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor película documental Cutting Through Rocks

La vecina perfecta

Mr. Nobody contra Putin

The Alabama solution

Come See Me In The Good Light

Mejor banda sonora Bugonia

Los pecadores

Una batalla tras otra

Frankenstein

Hamnet

Mejor sonido Los pecadores

F1: La película

Una batalla tras otra

Frankenstein

Sirat

Mejor montaje F1: La película

Una batalla tras otra

Marty Supreme

Los pecadores

Valor sentimental

Mejor fotografía Los pecadores

Una batalla tras otra

Marty Supreme

Frankenstein

Sueños de trenes

Mejor película internacional Agente secreto (Brasil)

Un simple accidente (Francia)

Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

La voz de Hind (Túnez)

Mejor canción original "Golden" (Las guerreras k-pop)

"I lied to you" (Los pecadores)

"Train Dreams" (Sueños de trenes)

"Dear Me" (Diane Warren: Relentless)

"Sweet dreams of Joy" (Viva Verdi)

Mejor dirección Chloé Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Ryan Coogler (Los pecadores)

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Joachim Trier (Valor sentimental)

Mejor actor Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Michael B. Jordan (Los pecadores)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Wagner Moura (El agente secreto)

Mejor actriz Jessie Buckley (Hamnet)

Emma Stone (Bugonia)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renate Reinsve (Valor sentimental)

Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)