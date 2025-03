La ganadora del Goya a mejor actriz protagonista, Carolina Yuste, desvela cuál habría sido su profesión soñada

Por si no lo sabíais aún, están en camino dos nuevas series documentales que se centrarán en hablarnos de la vida personal y profesional de Isabel Pantoja, aunque por ahora el casting sigue más que abierto.

De hecho, ya han sido varias las actrices que han mostrado un gran interés en dar vida a la tonadillera en dichas producciones, entre ellas la reciente ganadora del Goya a mejor actriz protagonista por 'La infiltrada'.

Carolina Yuste, durante una entrevista, no ha dudado en mostrar su gran interés y entusiasmo ante la posibilidad de interpretar a Isabel Pantoja. "¡Por favor, por favor, lo pido! ¿Esto va a pasar?", respondió muy emocionada la actriz al periodista.

En concreto, el periodista le afirmó que "ha salido en las quinielas que podrías interpretar a Isabel si tú quisieras", por lo que su reacción parece bastante lógica.

De hecho, Carolina aprovechó la ocasión para revelar que lleva años expresando su deseo de protagonizar un biopic de Isabel Pantoja. "Me encantaría, quien lo vaya a hacer, por favor que me llamen", afirmó.

La cosa no quedó ahí y la actriz ganadora del Goya también quiso desvelar su gran pasión por el mundo del folclore, llegando al punto de afirmar que, si hubiera nacido en otra época, desearía haber sido folclórica. "Me hubiera encantado ser folclórica, si hubiera nacido hace 40 años lo hubiera intentado. A mí me gusta mucho una bata de cola, me lo pasaría muy bien", confesó.

La producción de las series documentales sobre la cantante no solo ha despertado mucha expectación en Carolina Yuste, que en la misma entrevista volvió a dejar claro su interés en dar vida a Pantoja, sino a nivel general.

De hecho, se habla de que este proyecto es de una magnitud considerable, puesto que este podría tener un coste de unos 18 millones de euros, de los cuales 6 millones serán para la propia tonadillera.