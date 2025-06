El ganador de 'Supervivientes' ya tiene claro en qué invertirá los 200.000 euros del premio

La última edición de 'Supervivientes' ha dado mucho de qué hablar. La semana pasada se emitió la gran final en Telecinco con los cuatro participantes restantes: Montoya, Anita, Escassi y Borja González. No obstante, ganó, a priori, el menos favorito antes de iniciar el concurso más duro de toda la televisión: Borja.

La historia del ganador de 'Supervivientes' es especial, ya que tuvo que abandonar a su pareja, Ana, y a su hijo con menos de dos años de vida. Una decisión que fue muy criticada al inicio del reality show por la audiencia. A pesar de todas las complicaciones, el valenciano se hizo con el premio de 200.000 euros tras convertirse en el mejor superviviente de la edición.

Después de la final, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' aseguró que durante todo el concurso "he intentado ser yo, no un personaje. Ser real, educado… Mantenerme en la supervivencia sin crear malos rollos ni nada".

El valenciano consideró que "he sido buen superviviente, he sabido convivir, he dado todo en las pruebas y en todos lados, y creo que eso le ha gustado a la gente".

Sobre qué hará con el dinero, Borja desveló que "me lo gastaría en muchas cosas", pero tras ser una de las personas afectadas por la DANA no tiene dudas en qué invertirá: "Me toca comprarme un coche, ya que me quedé sin".

No obstante, no será la única cosa que hará, ya que le prometió a Ana que si ganaba se iban a comprar una casa. Aunque, admitió que lo dijo "pensando que no iba a ganar ni de coña".

Ya en el salto del helicóptero mencionó todo lo que había vivió Valencia y sus alrededores a causa de la DANA. En un principio pensaba que "la gente no iba a empatizar de más por ello, pero después de leer mensajes de gente, pienso que igual sí me han votado por esto".

También, confesó cómo había sido su reencuentro con su hijo: "Me habían preparado una sorpresa". Además, relató que la noche en la que ganó no durmió ni un minuto.