Un ganador de 'MasterChef' desvela el 'pastizal' que tuvo que pagar en la declaración de la renta por el premio

'Masterchef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se ha producido en más de cuarenta países. En España se estrenó en 2013, y el día de ayer se emitió el primer programa de la nueva edición: 'MasterChef 12+1'.

A los ganadores de este concurso se les otorga un premio de 100.000 euros. No obstante, el vencedor de la edición de 'Masterchef' 2021, Arnau París, desveló la cantidad total que tuvo que pagar a Hacienda a la hora de realizar la Declaración de la Renta.

Así lo explicó Arnau París en la entrevista para el pódcast 'La Prórroga', en la que participó para mantener una conversación para tratar distintos aspectos sobre su vida privada como profesional, especialmente su paso por 'MasterChef', una experiencia que le cambió la vida.

Antes de entrar al reality show de cocina, el catalán era un vendedor de grifos, pero tras proclamarse ganador de 'MasterChef' decidió dejar su trabajo para dedicarse al mundo de la gastronomía. Actualmente, colabora con la cadena pública de Catalunya (TV3) en el programa 'Cuines'.

Sin embargo, sus inicios dentro de la gastronomía no fueron nada sencillos y Jordi Cruz, chef y jurado del programa de TVE, tuvo que frenarle en seco en repetidas ocasiones. "Cuando salí del programa iba muy flipado y Jordi Cruz me paró los pies".

Además, desveló cuánto dinero se quedó Hacienda por ganar el concurso de cocina más exigente de televisión: "Tuve que pagar 25.000 euros en la declaración de la renta por el premio y la formación".

Asimismo, explicó el cocinero que "un tramo de la renta es autonómico y Cataluña aplica más presión fiscal sobre las personas físicas".

Por otro lado, señaló que, a día de hoy, no abrirá un negocio propio, ya que prefiere apostar por el ámbito comunicativo: "Abrir un restaurante implica estar. Yo eso no me lo puedo plantear porque no podría delegar, tengo una agenda muy variable".