Cuánto gana un repartidor de Glovo en 2025: sueldo base y complementos

Seguramente Glovo sea una de las empresas más reconocidas dentro de la comida a domicilio, al igual que otras empresas que actualmente existen. Seguramente alguna vez has querido cenar algo y has usado Glovo para que te traigan lo que has pedido.

Para alguien que no lo conozca, Glovo es una aplicación de reparto de comida a domicilio española con domicilio social en Barcelona fundada en 2014 por Oscar Pierre y lanzada en 2015 por él mismo y Sacha Michaud tras una ronda inicial de financiación.

Dentro de su página web oficial en España podemos encontrar que a día de hoy se sigue buscando personal para poder tener un puesto de trabajo en unas de las empresas más importantes de España, llegando a tener miles de vacantes.

Durante este tiempo que nos lleva acompañando, ha contado con un montón de personas encantadas con ofrecer sus servicios, aunque siempre se genera la misma duda: ¿cuánto gana un repartidor de Glovo en 2025?

Y es que un repartidor de Glovo en 2025, operando como autónomo, no tiene un sueldo fijo. Sus ingresos varían muchísimo:

El sueldo de un repartidor de Glovo en España varía, pero generalmente se encuentra entre 8 y 15 euros por hora , aunque esto puede depender de factores como la ciudad, la demanda y los incentivos, además de ser autónomo o empleado.

Algunos repartidores han reportado ganancias mensuales de entre 800 y 1300 euros, trabajando alrededor de 8 horas diarias

Sin embargo, al operar como autónomos, los repartidores de Glovo no tienen los "complementos" salariales que recibiría un empleado por cuenta ajena (como pagas extra, antigüedad, pluses de transporte, nocturnidad fijos, etc.)