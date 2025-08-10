¿Cuánto gana un pescador de alta mar en 2025?

Creo que uno de esos trabajos que no se valoran tanto es el de un pescador de alta mar, aquellas personas que en muchas ocasiones juegan su vida para poder traer el mejor (y la mayor cantidad) de pescado para luego nosotros poder comprarlo en las pescaderías.

Sabemos que los salarios de los trabajos varían un montón entre sí, aunque en esta ocasión la cosa no se queda atrás ni mucho menos. Estas personas creo que deberían de tener un salario realmente bueno, por eso mismo vamos a ver lo que más o menos pueden ganar.

Las cantidades y los promedios oficiales no reflejan situaciones particulares, menos en un sector, como el pesquero, donde las remuneraciones están ligadas al valor de las capturas. Y los precios del pescado en lonja, con subastas a la baja, apenas varían desde hace años.

Un pescador manejando sus aparejos en el lago de l’Albufera. / J. M. López

Sin embargo, los pescadores de alta mar en España en 2025 obtienen entre 1 500 € y 2 900 € brutos al mes, dependiendo del tipo de embarcación y zona de faena. Las modalidades más exigentes —como el arrastre en aguas internacionales— se sitúan en el máximo del rango, mientras que las actividades menos complejas rondan los valores más bajos.

Pero hay un dato que reflejan que los pescadores gallegos son de los mejor pagados de España, solo superados en algunas modalidades por tripulantes de barcos vascos y del Mediterráneo, lo que nos da un claro aviso de que no todos ganan las cantidades mencionadas.

En los buques dados de alta en el Régimen Especial del Mar de la Seguridad en Galicia, los patrones y los jefes de máquinas, así como sus respectivos segundos, reciben de media 2.796 euros al mes, solo 5 más que el año anterior. Cocineros, contramaestres y engrasadores, 2.004 euros, 8 más. Y los marineros, 1.839, 12 más

A bordo de pesqueros de entre 10,01 y 50 toneladas, las remuneraciones de los que cotizan en Galicia y se dedican al palangre de fondo o las volantas en la costa de África ascienden a 2.586 euros (15 más que el año anterior) para los mandos, a 1.734 (9 más) para puestos intermedios y a 1.617 (9 más) para los de cubierta.