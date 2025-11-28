¿Cuánto gana un guardaespaldas en 2025? Salario medio y complementos

Existe un pensamiento muy extendido sobre la profesión de guardaespaldas que tiene que ver con la cantidad de dinero que se puede llegar a percibir dentro de este oficio.

Y, si bien es cierto que los sueldos pueden ser sumamente altos dentro de puestos bastante específicos, el salario medio de un guardaespaldas se queda por debajo de lo que mucha gente espera.

En este mismo sentido y según varias bases de datos, el salario mensual medio de un escolta se quedaría entre los 1.300 euros y los 2.900 euros en función del grado de especialización que tenga y la empresa para la que trabaje.

De esta manera, un escolta que trabaje para una compañía de seguridad no cobrará lo mismo que si ejerce la profesión por cuenta propia, siendo este último grupo el que más puede llegar a cobrar de forma mensual.

Sobre todo, si la persona con la que trabajan se corresponde con alguien muy conocido que necesita de un sistema de protección especial, por lo que las cifras varían mucho en este caso.

Volviendo a los guardaespaldas que trabajan a través de compañías, hay que destacar que estos últimos cuenta con la posibilidad de recibir complementos en función de distintas circunstancias.

Desde cobrar un extra por nocturnidad hasta recibir un complemento para el sueldo si se hacen horas extra, pasando por trabajar en días que son festivos y el trabajador tendría derecho a su descanso.

Por tanto, nos encontramos ante un oficio que podría estar infrapagado en función del grado de peligrosidad al que se enfrente el trabajador, por lo que muchos se lo piensan dos veces antes de formar parte del gremio.