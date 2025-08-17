¿Cuánto gana un ganadero en España en 2025? Esta es la Comunidad Autónoma donde más cobran

Ya sabemos que todos los trabajos son importantes y relevantes, cada uno hace una función que, si no la hicieran, realmente notaríamos cosas que no nos gustarían. Y es que cuando vamos a una carnicería, siempre vemos la carne bien expuesta, pero esto es gracias a los ganaderos.

La ganadería sigue siendo uno de los pilares del sector primario en España, pero también uno de los oficios más sacrificados. Jornadas interminables, dependencia del clima, costes en constante aumento… y, aun así, no siempre los ingresos están a la altura del esfuerzo.

Y es que según los últimos datos de Hacienda y el Ministerio de Agricultura, el rendimiento neto medio de agricultores y ganaderos en 2022 fue de 12.441 € al año, lo que supone unos 1.036 € al mes. Una cifra que queda por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Es decir: la mayoría de los ganaderos en España ganan menos que el salario mínimo, a pesar de ser un trabajo fundamental para la sociedad.

¿En qué comunidad autónoma se gana más?

La renta agraria no es igual en todo el país. Hay regiones donde los ingresos son bastante más altos, llegando incluso a superar el SMI:

Canarias → 18.626 € anuales

→ 18.626 € anuales Baleares → 16.221 € anuales

→ 16.221 € anuales Madrid → 14.799 € anuales

→ 14.799 € anuales Murcia → 14.057 € anuales

→ 14.057 € anuales Aragón → 13.251 € anuales

→ 13.251 € anuales Andalucía → 13.201 € anuales

Como ves, Canarias lidera el ranking, siendo la comunidad donde los ganaderos obtienen mayores ingresos de media. Es una cifra que sorprende bastante, pero con datos que no dejan indiferente a nadie.

¿Y en el resto de España?

La situación es mucho más complicada. En comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia o Extremadura, los ingresos netos anuales de los ganaderos se sitúan muy por debajo del SMI, lo que refleja la enorme brecha entre regiones.

¿Por qué cobran tan poco?

Entre los principales factores que explican esta diferencia de sueldos encontramos: