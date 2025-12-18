Dónde se gana más (y menos) en Europa: así son los salarios país por país

El inicio del año suele ser un momento clave para replantearse la carrera profesional. Y cómo no, el salario sigue siendo uno de los factores más determinantes a la hora de cambiar de empleo... o de país.

En un análisis publicado recientemente por Euronews y basado en datos de Eurosat podemos conocer cuánto dinero se gana de media en Europa, poniendo de relieve las enormes diferencias salariales que se producen entre diferentes estados miembros de la UE.

El salario medio anual por trabajador en la Unión Europea se sitúa en los 39.808 euros brutos, aunque las cifras varían enormemente en función al país:

En el extremo superior encontramos a Luxemburgo , con una media de 82.969 euros anuales .

, con una media de . En el lado opuesto aparece Bulgaria, donde el salario medio apenas alcanza los 15.387 euros.

Esto supone una diferencia de más de 5 veces entre el país que más paga a sus empleados y el que menos.

Además de Luxemburgo, otros cinco países superan los 50.000 euros anuales: Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Austria y Alemania. En cambio, Grecia y Hungría, junto a Bulgaria, no alcanzan los 20.000 euros de salario medio.

¿Y cómo es el caso de España? El salario medio anual en nuestro país se situó en los 33.700 euros brutos anuales, por debajo de la media comunitaria, que recordamos fue de 39.808 euros.

¿Por qué existen estas diferencias entre diferentes estados miembros de la UE? Los expertos apuntan a varios factores para explicarlas: la productividad, la estructura económica y el peso de sectores de alto valor añadido, como la tecnología o las finanzas, influyen de forma directa en los salarios. Y también juegan un papel clave la fortaleza de los sindicatos, la negociación colectiva y el nivel del salario mínimo.

Cuando se ajustan los datos al poder adquisitivo, la brecha se reduce notablemente. Aun así, Luxemburgo, Bélgica y Alemania siguen encabezando la lista, mientras que los países del este y sur de Europa continúan en la parte baja. Una radiografía clara de las desigualdades salariales dentro del continente.