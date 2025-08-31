¿Cuánto gana un camarero en España? Estas son las cifras que se manejan

Los salarios suelen ser una de las mejores cosas que pasa a final de cada mes, sabemos que siempre da alegrías y que obviamente es el significado de tu esfuerzo trabajando. Y es que uno de los trabajados más complicados (más aún en las fechas de verano) es la hostelería.

Siempre seré admirador de las personas que trabajan en todo lo que tenga que ver con la hostelería, un trabajo sumamente importante y que en ocasiones no se encuentra bien pagado. Pero… ¿cuánto se gana realmente?

Lo que cobra aproximadamente un camarero

Los datos varían en función de la fuente y del tipo de contrato, pero se puede establecer una franja bastante clara:

Entre 1 300 € y 1 400 € al mes es el salario medio que señalan portales como Indeed o Qamarero.

es el salario medio que señalan portales como Indeed o Qamarero. En ciudades grandes, como Barcelona o Madrid , los sueldos pueden subir hasta los 1 390–1 450 € mensuales .

, los sueldos pueden subir hasta los . Según Talent.com , la media anual alcanza los 20 183 € , lo que equivale a unos 10,35 € la hora .

, la media anual alcanza los , lo que equivale a unos . En cambio, Jobted sitúa el salario en 17 100 € brutos al año, es decir, alrededor de 7,80 € por hora trabajada.

En otras palabras: un camarero en España suele cobrar poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 2025 en 1 184 € brutos en 14 pagas (≈ 1 381 € en 12).

Sueldo por jornada laboral

El sueldo depende mucho de las horas trabajadas y del tipo de contrato:

Jornada completa (40h/semana) : entre 1 400 € y 1 600 € mensuales .

: entre . Media jornada (20h/semana) : entre 600 y 800 € mensuales , aunque en muchos casos los contratos a tiempo parcial esconden horas extra no declaradas.

: entre , aunque en muchos casos los contratos a tiempo parcial esconden horas extra no declaradas. En contratos temporales de verano, el sueldo suele acercarse más al mínimo legal, aunque las propinas ayudan a engordar el bolsillo.

Las propinas son muy de agradecer

Un factor a tener en cuenta es que los camareros no solo viven de su salario fijo. En muchos bares y restaurantes, las propinas suponen un complemento fundamental:

En locales de barrio, las propinas apenas suman unos 50–100 € al mes .

. En zonas turísticas o restaurantes de nivel medio, pueden aportar 200–300 € extra al mes .

. En locales de lujo o discotecas, no es raro que un camarero con experiencia y buena clientela sume 500 € o más en propinas.

Esto significa que dos camareros con el mismo sueldo base pueden acabar cobrando cantidades muy diferentes según el tipo de local en el que trabajen. Obviamente, todo esto puede cambiar dependiendo del contrato y demás, como te comenté hace poco atrás.