¿Cuánto gana un bombero en pleno año 2025? Este es su sueldo actualmente

Ser bombero implica una de las labores más exigentes que existen. La combinación de peligros constantes y la gran demanda física hacen que esta profesión solo pueda ejercerse desde la vocación. En cada intervención, ponen en riesgo su vida para proteger a los demás, ya sea enfrentándose a incendios o realizando rescates de alta dificultad.

Por todo ello, el trabajo de los bomberos se considera uno de los más respetados y apreciados. Su labor combina valentía, entrega y un alto nivel de riesgo, siempre al servicio de la protección ciudadana, algo que demuestran cada vez que entran en acción.

Con el paso de los años, la relevancia de esta profesión ha impulsado una subida progresiva en sus salarios. Aun así, la remuneración varía notablemente según la región, el cuerpo al que se esté adscrito y la experiencia acumulada en el puesto.

Esto es lo que cobra un bombero en España

Para empezar, conviene recordar que la retribución de estos profesionales se forma a partir de un salario base al que se suman diversos complementos según cada situación. Gracias a ello, y debido al alto riesgo asociado a su labor, los bomberos cuentan con una remuneración claramente superior a la media.

En 2025, la remuneración media de un bombero ronda los 34.000–35.000 euros brutos al año, lo que supone unos 2.500 euros brutos al mes. Aun así, la cifra varía según el puesto: quienes acaban de incorporarse suelen situarse entre los 25.000 y 29.000 euros anuales, mientras que los rangos superiores, como inspectores u oficiales, pueden alcanzar los 50.000 euros al año.

A partir de estas cifras, la retribución de un bombero se estructura en varios componentes. Por un lado está el sueldo base, que generalmente se sitúa en torno a los 11.040,40 euros al año. A esta cantidad se le suman distintos complementos que elevan significativamente el total final.

Uno de los pluses clave en la nómina de los empleados públicos es el de antigüedad. El llamado trienio es una retribución adicional que perciben los funcionarios en España por cada periodo de tres años trabajado en la Administración. Cada trienio acumulado añade 403,98 euros anuales al salario, lo que se traduce en unos 33 euros extra al mes.