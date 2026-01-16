¿Cuánto gana un agricultor en España en 2026? Salario medio y complementos

El agricultor es uno de los músculos de la economía española, una profesión de mucha tradición que sigue muy activa en pleno 2026. Dicho esto, ¿cuánto gana realmente uno de estos profesionales al llevar a cabo sus labores?

Así es el salario de un agricultor en España

Por lo general, el sueldo medio de un agricultor se sitúa entre los 16.800 y 17.000 euros brutos al año. En algunos casos puede llegar a rozar cifras de 24.000 euros anuales, pero solo en escenarios de empleados de mucha experiencia o con grandes responsabilidades.

Esto implica que mensualmente el sueldo de un agricultor se mueve alrededor de los 1.400 y 1.500 euros brutos. Existen otros casos de menor retribución, entre 1.100 y 1.400 euros, que generalmente se destina a trabajos básicos o temporales. Pero en contextos especializados se puede llegar hasta los 1.700 euros al mes.

También hay que considerar que el sueldo del agricultor puede variar dependiendo de los distintos complementos que se apliquen. En total, se pueden tener en cuenta hasta siete naturalezas de complementos distintas.

Están las pagas extraordinarias, que generalmente suelen repartirse entre los meses de verano y los de invierno. También están los complementos de asistencia y distancia, lo que otorga incentivos como 1,28 euros adicionales por día trabajado o 0,30 euros extra por cada kilómetro que el trabajador haya tenido que desplazarse para llegar al empleo.

De igual forma existe el complemento de nocturnidad, por el que se paga más entre las 22:00 y las 06:00 (generalmente hasta un 25% adicional). Y también se consideran las horas extraordinarias, es decir, horas extra que se pagan con un recargo.

Festivos y domingos también se pagan con un recargo, además de que en algunos convenios se pagan complementos por antigüedad y/o formación. En última instancia, también es posible que se reflejen extras en 'especie', como manutención o alojamiento.

Por lo general, el sueldo de un agricultor se encuentra por debajo de la media española. No obstante, si entran en juego los suficientes complementos es posible que se acabe alcanzando un salario algo más competitivo.