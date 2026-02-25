Galaxy Unpacked 2026: Todo sobre el nuevo Samsung Galaxy S26 y cómo ver la presentación en directo

La joya de la corona, el Galaxy S26 Ultra, llega con una innovación que promete ser la envidia del sector: la pantalla de privacidad integrada. A diferencia de los protectores físicos que oscurecen el panel y restan calidad de imagen, Samsung ha desarrollado una solución que combina hardware y software. Este sistema permite que, al mirar el teléfono de frente, la nitidez sea absoluta, pero bloquea la visión desde ángulos laterales, ideal para proteger chats o datos bancarios en el transporte público.

En su interior, el Ultra dará el salto al Snapdragon 8 Gen 5, un procesador que, junto a los 16 GB de memoria RAM, promete una gestión de la IA nativa sin precedentes. Pero si hay algo que los usuarios celebrarán, es el fin de la hegemonía de los 45W: el modelo Ultra por fin adoptará la carga rápida de 60W, reduciendo drásticamente los tiempos de espera junto a su batería de 5.000 mAh.

El dilema de los procesadores: Snapdragon vs. Exynos

Como ya es habitual, la fragmentación de procesadores vuelve a ser foco de debate. Los rumores indican que mientras el modelo Ultra montará el chip de Qualcomm a nivel global, los Galaxy S26 y S26+ podrían integrar el nuevo Exynos 2600 en mercados como Europa. Este chip, fabricado en un proceso de 2nm, ha demostrado en los primeros benchmarks una eficiencia térmica superior y un rendimiento en Ray Tracing que podría superar al Snapdragon en tareas gráficas exigentes.

Este equilibrio técnico es vital para sostener la ambición de Samsung: convertir al Galaxy S26 en un dispositivo capaz de procesar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de forma local, garantizando que tus datos no tengan que viajar a la nube para que la IA funcione. Es, en esencia, la apuesta por una tecnología más segura, rápida y privada.

Adiós a los 128 GB: El nuevo estándar de almacenamiento

El mercado manda y la escasez de memorias RAM, sumada a la alta demanda de los centros de datos de IA, ha forzado a Samsung a tomar una decisión drástica: la eliminación de la versión de 128 GB. A partir de este año, la línea Galaxy S26 arrancará en los 256 GB de almacenamiento, una medida necesaria para dar cabida a un sistema operativo (Android 16 bajo One UI 8.5) cada vez más pesado y a las funciones de fotografía computacional de alta resolución.

Este cambio podría repercutir en el precio de entrada, situando el modelo base cerca de los 999 euros en Europa. No obstante, para incentivar las ventas, Samsung mantendrá agresivas campañas de pre-registro con descuentos exclusivos y sorteos que incluyen desde accesorios hasta viajes, buscando fidelizar a una comunidad que cada vez exige más valor por su inversión.

Más que teléfonos: Galaxy Buds 4 y ecosistema

No todo serán smartphones en San Francisco. El Unpacked 2026 servirá también de plataforma para los nuevos Galaxy Buds 4 y Buds 4 Pro. Con un diseño renovado que apuesta por acabados metálicos y varillas planas para mejorar el control táctil, estos auriculares prometen una integración total con Galaxy AI. Los gestos con la cabeza para responder llamadas y una cancelación de ruido adaptativa más inteligente son las grandes bazas para competir en el segmento de audio premium.

Con estas cartas sobre la mesa, Samsung inicia un año clave. El Galaxy Unpacked 2026 no es solo un evento de presentación de productos; es el escaparate de una compañía que quiere liderar la era de la inteligencia artificial móvil, demostrando que la innovación real ocurre cuando la potencia se pone al servicio de la utilidad cotidiana.

Noticias relacionadas

Cómo ver el Galaxy Unpacked 2026 en directo

Para seguir el evento en tiempo real y no perderte ningún detalle del nuevo Galaxy S26, Samsung habilitará una retransmisión global en alta definición. La opción más estable y recomendada es el canal oficial de YouTube de Samsung, compatible con cualquier dispositivo y Smart TV. Asimismo, la compañía ofrecerá una cobertura especial con materiales técnicos y notas de prensa al minuto desde su Samsung Newsroom y el sitio web oficial Samsung.com. Recuerda que no es necesario realizar un registro previo para ver la señal, aunque si te inscribiste antes del evento en el portal de preventa, podrías acceder a beneficios exclusivos y sorteos durante la emisión.