El Galatasaray retrata a Wanda Nara tras el último conflicto con Icardi

Nuevo episodio inédito entre Wanda Nara, modelo argentina, Mauro Icardi, delantero, y el Galatasaray. Todo estalló cuando la China Suárez, la nueva pareja del atacante argentino, compartió en su perfil de Instagram una imagen de un ramo de rosas y una carta que recibió por parte del club turco con motivo del Día de la Madre en Turquía.

En el escrito, el Galatasaray agradece todo el apoyo que está recibiendo de ella: "Qué bueno que esté y que forme parte de nuestra familia. Estamos ilusionados por celebrar nuestras victorias a su lado".

No obstante, esta publicación no pasó desapercibida para Wanda Nara que tan solo unos minutos después publicó una imagen diciendo que ella también había recibido una carta y unas flores del Galatasaray.

El mensaje decía: "Feliz día a nuestra leona (...) Te extrañamos en cada partido por la suerte que siempre nos has traído. Nunca nadie olvidará lo que has hecho por estos colores". Además, al lado había un exclusivo cofre de la firma Louis Vuitton y una manta de marca Hermès.

Aunque, los usuarios desmontaron a la argentina, ya que todas las esposas de los futbolistas del club turco recibieron un ramo de flores rojas, mientras que el de Wanda Nara era de rosas blancas. También, los más avispados recordaron que ese cofre de Louis Vuitton fue un regalo de Icardi.

El Galatasaray ha querido zanjar el tema escribiendo un mensaje al atacante argentino para aclarar que ellos no enviaron nada a su exmujer: "Mauro, esto no lo hemos hecho nosotros. No lo haríamos sin hablar contigo".

Las comparaciones entre el supuesto regalo a Wanda Nara y a la China Suárez / Instagram

El polémico 'sí' entre Icardi y la China Suárez

Todo esto ha sucedido una semana después en la que se anunció que Icardi se comprometerá con la China Suárez. Sin embargo, aún ha de firmar los papeles de divorcio con Wanda Nara, pero no está siendo tarea fácil, ya que no se acaban de entender en ciertas cláusulas.

La modelo, al conocer la noticia, entró en directo en el programa 'Los ángeles de la mañana' para dar su opinión: "Que cada uno haga lo que quiera y lo que le haga feliz. ¿Puedo hablar de mí? A mí me hace feliz ser independiente, ocuparme de lo mío y el resto no me interesa",