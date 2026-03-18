La Gala Solidaria People in Red Barcelona llega a su 16ª edición con Amaral, Sílvia Abril, Toni Acosta, Joan Dausà y un nuevo premio solidario a Eduardo Casanova

La Fundación Lucha contra las Infecciones ha celebrado hoy en el Ayuntamiento de Barcelona la presentación de la 16ª edición de la Gala Solidaria People in Red Barcelona. El acto ha tenido lugar en el Saló de Cròniques del Ayuntamiento de Barcelona y ha reunido a la Ilma. Sra. Maria Eugènia Gay Rosell, segunda teniente de alcaldía, quien ha dado la bienvenida a todos los asistentes, así como al Dr. Bonaventura Clotet, presidente de la Fundación Lucha contra las Infecciones; Sílvia Abril, actriz; Martina Klein, modelo y actriz; Alex Corretja, ex-tenista y comentarista deportivo; Nandu Jubany, cocinero con estrella Michelin; y Toni Seguí, creador de espacios, entre otros. Un año más, la alianza con el Ayuntamiento de Barcelona continúa aportando peso institucional al evento, que ya incorpora el nombre de la ciudad desde el año pasado.

El lunes 11 de mayo, la People in Red Barcelona cumple dieciséis años en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) como la Gala Solidaria por excelencia para recaudar fondos para la investigación en enfermedades infecciosas. Cabe tener en cuenta que, actualmente, según la OMS, una de cada cinco muertes en el mundo se debe a las infecciones, hecho que refuerza la importancia de la labor de la Fundación.

El Premio Solidario People in Red Barcelona, un galardón para reconocer el compromiso en la lucha contra las infecciones

Como novedad principal, en esta edición nace el Premio Solidario People in Red Barcelona, creado para reconocer a personas, proyectos o iniciativas que contribuyen de manera ejemplar a la salud comunitaria, a la sensibilización social y a la promoción de la investigación científica.

Por ello, este año, el galardón recaerá en Eduardo Casanova, cineasta, actor y creador reconocido por su mirada singular y valiente en proyectos como Silencio o Sidosa. Este año, además, ha hecho público que convive con el VIH y la decisión no solo tiene un impacto personal, sino también colectivo: “abre conversaciones necesarias, desestigmatiza y refuerza la importancia de hablar de salud desde el respeto y la verdad”, explican desde la Fundación.

Además, el premio es una escultura del escultor internacional Jaume Plensa, creada originalmente para la Fundación en el año 2015. Se trata de la escultura Love Hope y se entregará durante la noche de la Gala Solidaria en el MNAC. Plensa es conocido por sus esculturas monumentales, centradas en la figura humana y la introspección, utilizando materiales como hierro, luz, agua o sonidos. En esta ocasión se trata de una escultura de su mano con las letras Love Hope escritas entre los dedos. Una pieza única realizada para la Fundación Lucha contra las Infecciones.

Amaral y Joan Dausà, las actuaciones musicales protagonistas de la 16ª edición

La noche contará con dos nombres destacados de la escena musical: Amaral y Joan Dausà, que pondrán banda sonora al evento con un repertorio pensado especialmente para la ocasión. El dúo de Zaragoza, Amaral, traerá su combinación característica de pop-rock, con canciones que forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones. Por otro lado, Joan Dausà ofrecerá un directo cercano y emotivo, con temas que le han consolidado como una de las voces más conocidas del panorama actual.

Toni Acosta, Sílvia Abril, Nandu Jubany y Manel Vehí, aliados imprescindibles en la noche solidaria

La Gala Solidaria contará por quinto año consecutivo con la dirección de contenidos y guion de El Terrat (The Mediapro Studio) y las actrices y presentadoras Toni Acosta y Sílvia Abril conducirán el show. La oferta gastronómica estará a cargo del equipo del cocinero catalán Nandu Jubany, con un menú que eleva la experiencia de la Gala Solidaria. El after-party completará la programación con ritmos a cargo del DJ Fede Sardà y cócteles de autor del reconocido coctelero Manel Vehí para alargar la fiesta hasta bien entrada la noche.

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Quién hace posible la People in Red Barcelona

Diversas empresas, entidades y particulares apoyan la Gala Solidaria People in Red Barcelona para fomentar una investigación puntera en infecciones. Entre los patrocinadores principales figuran la Fundación SEAT-CUPRA, MAC, Eurofirms, Fundación ”la Caixa”, Grifols, Osborne Clarke y Mesoestetic, que permiten sacar adelante esta Gala Solidaria.