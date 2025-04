Gala Caldirola es la quinta expulsada de 'Supervivientes 2025': "Estoy saturada"

Este jueves, 10 de abril, se ha celebrado una nueva emisión de 'Supervivientes 2025'. Después de la salvación de José Carlos Montoyaen 'Tierra de nadie', Anita Williams, Gala Caldirola y Koldo Royo se han enfrentado a la expulsión como únicos nominados.

La sexta gala, conducida por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño, ha resuelto al quinto eliminado de la edición, que será trasladado a Playa Misterio. Durante la semana, Gala Caldirola ha confesado a sus compañeros que quería abandonar la isla. "Ella me pidió nominarla porque su ciclo aquí ha acabado", aseguraba Almacor.

La energía de la concursante se ha ido debilitando progresivamente. De hecho, la televisiva ha demostrado estar en un punto crítico mientras se celebraba la ceremonia de salvación.

Los nominados tenían que subirse a una estructura para que Laura Madrueño fuera anunciando la siguiente salvación, pero la alicantina no podía mantenerse. "Tengo mucho frío y estoy débil, tengo hambre", explicaba.

"No puedo, mis piernas no me responden. No me lo invento, me tiembla todo", decía la creadora de contenido. En la Palapa, Jorge Javier Vázquez ha preguntado directamente a la nominada: "Yo lo estoy pidiendo a Dios de hace una semana, honestamente", afirmaba la modelo.

En este contexto, la expulsión era más que evidente y Gala se convertía en la quinta eliminada de 'Supervivientes 2025'. "Soy una persona muy autoexigente y no quería tener que llegar a renunciar y estaba llegando a mi límite", anunciaba a sus compañeros. "Estoy agradecida de haber vivido esto. Ha sido increíble, he conocido a gente maravillosa. Me llevo un recuerdo increíble", terminaba diciendo en su despedida.

No obstante, Gala desconocía que su expulsión no conlleva abandonar Honduras. La participante ha sido trasladada hasta playa Misterio, donde tendrá que convivir con Makoke, Manuel y Nieves.

"Estoy flipando de alegría porque estáis aquí pero es que yo me quiero ir a mi casa. Estoy saturada, mi cabeza no me da más", comentaba al verlos. El próximo domingo, 13 de abril, se producirá otra expulsión definitiva entre los cuatro concursantes exiliados.