Gabriella se reencuentra con Montoya y Anita en 'Supervivientes 2025'

La última emisión de 'Conexión Honduras' ha reabierto un debate de 'La isla de las tentaciones'. Gabriella había viajado hasta Cayos Cochinos para dar una sorpresa a su novio, Manuel González.

No obstante, la tentadora ha acabado reencontrándose con Montoya y Anita Williams. La televisiva ha irrumpido en su cita "romántica", y los tres concursantes han tenido un cruce de declaraciones.

Durante la Palapa, Sandra Barneda anunciaba a Anita y Montoya que iban a poder disfrutar de una cita en 'Cayo Paloma'. "La comida es importante, pero más poder conectar entre los dos y poder hablar", decía la catalana.

"Para mí, también es importante, porque estoy conociendo a una Anita nueva, no sé lo que pasará, la quiero mucho. Yo no sé lo que hago, pero si lo que siento. Es familia, puedo decir que lo he olvidado", apuntaba el sevillano.

En este momento, Gabriella ha aparecido por sorpresa en Honduras, dejando de piedra a los supervivientes: "No sabía que empezábamos por el plato fuerte". La tentadora ha entrado decidida a la conversación, acusando directamente a Anita.

"Ahora eres el perrito faldero de él, todo lo que te dice lo haces", recriminaba. Mientras, el de Utrera reaccionaba con firmeza: "No voy a participar del circo que tú quieres, tú lo que quieres es esto". Además, Gabriella ha aprovechado para defender a su pareja de los comentarios de Anita: "Te metes con sus dientes, con esto y lo otro, todo el rato...".

A pesar de los reproches, Anita y Montoya han reiterado su intención de olvidar todo lo que había ocurrido en 'La isla de las tentaciones'. "Contra ella no hay nada y contra su novio tampoco. Si quieres que lo tenga, lo tenemos, pero no lo quiero tener", explicaba Anita. "Esto está demasiado repetido, no voy a participar ya en esto", añadía Montoya.

Finalmente, la presentadora ha comunicado un reto para la pareja. En caso de que consigan guardar el secreto de que Gabriella está en Honduras, Anita y Montoya podrán disfrutar de su ansiada cena romántica.