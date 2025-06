Gabriel Rufián, tajante con la decisión de Joan Garcia: "Como si va con la camiseta del Barça a la Moreneta"

Nueva polémica con Gabriel Rufián. El político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se ha convertido nuevamente en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por sus declaraciones en el Congreso de los Diputados, sino por sus declaraciones sobre el fichaje de Joan Garcia al FC Barcelona.

El diputado de ERC estuvo presente en la última emisión de 'El Partidazo de COPE', donde se pronunció sobre el fichaje del guardameta de Sallent por el conjunto culé. Aunque en un principio mostró cierta reticencia a hablar del tema, luego compartió su opinión.

Lo primero de todo que quiso dejar claro es que "no hay derecho mentir a Quique Iglesias (periodista de la emisora que cubre la actualidad del Espanyol)", ya que desde el vestuario le aseguraron que el destino del guardameta iba a ser a algún club de Inglaterra.

"Se le ha mentido. Como si va con la camiseta del Barça a la Moreneta, pero no se miente a Quique Iglesias", destapó en 'El Partidazo de Cope'.

Respecto a la situación en la que se encuentra Ter Stegen tras el fichaje del de Sallent y la posible renovación de Szczęsny, el diputado de ERC comentó que "A Ter Stegen le confío a Joan García, que lo cuide como él sabe".

Por otro lado, en el programa se interesaron en conocer si había muchos pericos en el Congreso, pero el político no dudó en responder: "No. Lo que hay es mucho culé que supuestamente no debería ser culé y lo es".

Una situación que también pasa en Catalunya: "Hay mucha gente que es perica y no lo dice, no sé por qué, es una tontería. Imagina que alguien del Athletic de Bilbao se considerase más vasco que uno de la Real. Pues aquí pasa con el Barça".

No ha sido el único que se ha pronunciado respecto al fichaje de Joan Garcia. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, exigió respeto para el de Sallent, debido a que ha sido una pieza clave para la salvación del Espanyol.