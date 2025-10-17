Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: "El dolor de saber que no podré recuperarle"

Gabriel Rufián ha acaparado todos los focos en los últimos días. El portavoz de ERC apareció bailando bachata junto a la actriz Ester Expósito, en un after en Madrid. El video explotó en redes sociales y llegó a todos los rincones del país. Un junte inesperado, aunque no vaya más allá. Al ritmo de la bachata El Malo, de Aventura, disfrutaron de un momento distendido entre punteos y vueltas.

Hubiera quedado en una simple anécdota, de no ser porque una persona allí presente grabó la escena, que compartió el tuitero MarkiLokuras Y. "Ayer estuve en un after en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real, casi me da un parrake viendo bailar a Ester Expósito con Rufián", escribió. El mensaje se hizo muy popular y se expuso todavía más cuando el famoso youtuber Wall Street Wolverine lo compartió.

Sin embargo, el diputado comparte una vida privada con Marta Pagola, jefa de prensa del PNV. Gabriel y Marta se conocieron a finales de 2018 en los pasillos del Congreso de los Diputados. Tras varios años de noviazgo, se casaron el 25 de junio de 2022 en Irún (Guipúzcoa), la localidad natal de Marta Pagola. La boda fue discreta, con unos cien invitados, en el restaurante Usategieta.

En enero de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo juntos. Una de las decisiones que llamó la atención fue que eligieron darle al bebé el primer apellido de la madre en lugar del de Rufián. Ambos han tratado de mantener siempre un perfil bajo; de hecho, nunca han aparecido juntos en público ni han compartido fotos familiares en sus redes sociales.

Su ruptura con Mireia Varela

Gabriel siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Su primera relación conocida fue con Mireia Varela, filóloga de formación. Estudió Lengua y Literatura Española en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde también completó su tesis doctoral. Posteriormente, realizó un máster en Lengua española, literatura hispánica y enseñanza de español como lengua extranjera. La pareja se casó a finales de 2018 y tuvo un hijo, Biel. Vivieron juntos en Sabadell, pero pronto decidieron separarse.

Tras la ruptura, Mireia ha reconocido que atravesó un período muy doloroso. Ha hablado de depresión, de la necesidad de terapia y medicación para superar ese momento. Su perfil de Instagram se convirtió en un reflejo de su proceso emocional: compartía mensajes llenos de tristeza y arrepentimiento, expresando la pérdida que sentía. Uno de esos mensajes decía que despidió 2018 llorando, sintiendo que había perdido “al amor de su vida”, y relataba noches de insomnio, discusiones, dolor y aislamiento.

Con el tiempo, Mireia continuó lamentando la separación, describiendo a Gabriel como “mi mejor amigo, mi apoyo incondicional, mi alma gemela, mi amante fiel”. Mientras tanto, Rufián inició su relación con Marta Pagola, su actual pareja y madre de su segundo hijo. Además, el día de la boda de su ex compartió en redes la letra de una canción de Karol G que decía: “Recuerda que no te cambian por algo mejor, y ni siquiera por algo más rico”.

Afortunadamente, el tiempo ayudó a Mireia a sanar. Tras algunos tropiezos personales y profesionales, parece haber dejado atrás sus momentos más difíciles. En enero pasado, publicó en Instagram que, al mirar atrás con perspectiva, ya no le parecen insuperables los retos que enfrentó. Añadió que, aunque aún hay heridas que duelen de vez en cuando, la vida le ha dado herramientas para manejar la ansiedad y la tristeza cuando surgen.