Gabriel Rufián señala a Vito Quiles y Bertrand Ndongo y revela cómo confrontar al fascismo: "A los hijos de puta, dientes"

La política nunca se ha llevado demasiado bien con el chisme y desde la presencia de las redes sociales en el imaginario colectivo, menos. Uno de los que suelen estar en boca de los generadores de este tipo de contenido es el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, que goza de una buena valoración general por parte de los españoles gracias a su estilo directo y sin censura.

La realidad es que el republicano catalán lleva muchos años en Madrid, este 2026 cumple una década, y poco a poco ha ido ganándose el respeto de los votantes. Por eso, ahora es invitado a eventos de ideología progresista para escuchar su relato.

El último de ellos fue el coloquio organizado por la analista política, Sarah Santaolalla, en el que además de Rufián estaba el portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, y donde se trataron temas relacionados con el futuro de la izquierda en España, llamado 'Disputar el presente para ganar el futuro'.

En un momento de la charla, el político reveló su 'estrategia' para afrontar a los fascistas que le acosan a la salida de su puesto de trabajo, y a la ideología en general. Lo hizo siendo fiel a su estilo, sin corte: "Mi experiencia personal es que a los hijos de puta lo que les jode es que te rías", señalaba al final.

Antes habían salido algunos nombres a la palestra, como el de Vito Quiles, el comunicador e 'influencer' asociado a la ultraderecha que tantos vídeos a intentando sonsacar clips virales del congresista catalán, y que él mismo se ha encargado de republicar en sus redes sociales, criticando que la presentadora se refiriera a él como "pedazo de fascista de mierda".

Gabriel Rufián y Vito Quiles / EDA TV

La clave es no caer en la provocación

"Yo que he tenido trabajos mucho peores que el actual y he tratado con mucho cabrón y mucho fascista en mi vida... para mí es relativamente sencillo", señalaba Rufián a la pregunta de cómo se debe tratar el fascismo.

Tras tantos años en la política, comentaba que ha sido capaz de crear duricias contra estos perfiles: "Los tengo tres días a la semana, tres o cuatro veces al día encima. Además, Vito tiene como a cuatro chivatos en las salidas del Congreso que le avisan cuando sales. Yo le dije a mi equipo que no quería esconderme", apuntó.

Bertrand Ndongo vuelve a dividir X tras su último vídeo. / ·

Sin embargo, Quiles no es el único perfil de estas características y también señala a Bertrand Ndongo como uno de esos que van en busca del vídeo viral de la semana: "Le he tenido persiguiéndome durante 20 minutos por Madrid, preguntándome por mis hijos y dándome con el codo en las costillas a ver si yo le empujaba", revela.

Contra esta gente, comentó, decidió enfrentarlos sin estridencias, ni malos gestos, ni siquiera insultos. La razón para ello va mucho más allá que la pérdida de la imagen de persona educada y demás: "Si yo hago lo que esperan que haga, me van a aplaudir cuatro en Twitter. Pero quizás, en el grupo de WhatsApp de mis compañeros de cole que son 'progres', pero que no saben muy bien de qué va la película, dirán, '¿por qué haces esto?".

Así, en su lugar, es partidario de tener "cabeza fría y 'trolear' ese contenido: "En definitiva, dientes, que eso es lo que les jode", indicaba parafraseando a Isabel Pantoja a principios de los 2000. Guste más o menos, está claro que Rufián es un maestro de la retórica.