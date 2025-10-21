Gabriel Rufián revela qué sucedió con Ester Expósito tras bailar con ella: "Me tocó a mí"

David Broncano cumplió con su palabra e invitó a Gabriel Rufián, político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a 'La Revuelta', justo en una semana en la que está en el punto de mira tras la filtración de un vídeo en redes sociales en el que se ve al político bailando bachata con Ester Expósito, una de las actrices más destacadas de España.

El vídeo, que circuló durante varios días en X (antes Twitter), causó gran furor, ya que en tan solo 20 segundos se percibía una química especial entre ambos. Además, en las imágenes se les puede ver muy juntos. El usuario que difundió el vídeo comentó que "ayer estuve en un 'after' en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real, casi me da un 'parrake' viendo bailar a Ester Expósito con Rufián".

Gabriel Rufián se pronuncia en 'La Revuelta'

El presentador jiennense no perdió la oportunidad de cuestionarle sobre el famoso vídeo con la actriz de 'Élite', con quien, además, mantiene una estrecha amistad. El portavoz de ERC no dudó en desvelar toda la verdad sobre su encuentro con Expósito en un famoso bar de Madrid. "Iba con unos amigos, porque uno de ellos se casa, y coincidimos con otro grupo de amigos", empezó explicando.

Antes de entrar a la materia, el político quiso dejar claro que la actriz es "maravillosa y simpatiquísima". En ese instante, Rufián reveló a Broncano que "ella bailó con todo el mundo, durante un minuto me tocó a mí".

"Le dije que me encanta su significación y me grabaron, sin más. Tengo una diana así de grande aunque intente ser norma", afirmó en 'La Revuelta'. Tampoco perdió la oportunidad de bromear, asegurando que siempre es mejor bailar que "robar". Para zanjar el tema, el político confirmó que solo fue un baile y nada más.

El político de ERC responde a las preguntas clásicas

Rufián tuvo que contestar a las preguntas clásicas. Sobre su situación económica, comentó que actualmente tiene 28.000 euros en la cuenta, debido a que se acaba de comprar un coche de segunda mano, valorado en 20.000 euros.

Con respecto a las relaciones sexuales, el de ERC comentó que en el último mes había sumado seis puntos, pero matizando que sin mantener relaciones con terceros, algo que no pasó desapercibido para el presentador. Rufián contestó diciendo que "por eso tengo tanta mala hostia en el hemiciclo, aquí hay mucha soledad".