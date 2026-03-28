FAMOSOS
Gabriel Rufián se pronuncia sobre la relación de Mbappé y Ester Expósito
El político de Esquerra Republicana de Catalunya contestó a Vito Quiles sobre el romance que tiene el delantero del Real Madrid con la actriz de 'Élite'
Es una de las relaciones del año. Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y Ester Expósito, actriz española, están más enamorados que nunca, a pesar de llevar menos de dos meses conociéndose. La última prueba de amor fue cuando la intérprete de 'Élite' fue vista en uno de los palcos VIP del Santiago Bernabéu, juntamente con el actor Sergio Momo, para disfrutar del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
La relación se hizo pública el 6 de marzo, cuando la cuenta de Twitter @AQABABE compartió varias imágenes en las que ambos aparecían juntos en un hotel en París, dejando ver una clara complicidad entre ellos. Sin embargo, no fue su primer encuentro.
El primer momento en que se les vio juntos ocurrió el 25 de febrero en Madrid, donde disfrutaron de una cena en el 'rooftop' del Hotel Pullman. Aquella noche no dejaron de demostrarse cariño con besos, lo cual no pasó desapercibido para los presentes, que pudieron presenciar la escena con sus propios ojos.
La relación entre ambos está generando gran revuelo, y diversas personalidades han opinado al respecto. Incluso Pep Guardiola se refirió al tema en una rueda de prensa, comentando que Mbappé viajó a París para recuperarse de sus molestias físicas, pero lo hizo acompañado, no solo.
Hace unos días, Gabriel Rufián, político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), fue abordado por Vito Quiles en plena calle sobre la relación entre Mbappé y Expósito. En medio de la conversación, el periodista le preguntó: "Bueno, ya para terminar, ¿cómo lo llevas? Porque mucha gente me para y me dice: 'Pregúntale a Rufián cómo es posible que la actriz haya dejado a un independentista por un futbolista'".
El político de ERC contestó que es una pregunta que "te pega cero, ya que es una cuestión más de Bertrand Ndongo".
El baile de Gabriel Rufián y Ester Expósito
Cabe recordar que en octubre, Rufián y la actriz de 'Élite' fueron pillados bailando juntos. Un usuario de X señaló que "ayer estuve en un 'after' en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real, casi me da un 'parrake' viendo bailar a Ester Expósito con Rufián".
El de ERC confesó en 'La Revuelta', programa presentado por David Broncano, cómo sucedió el encuentro: "Iba con unos amigos, porque uno de ellos se casa, y coincidimos con otro grupo de amigos... Ella bailó con todo el mundo, durante un minuto me tocó a mí".
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