Gabriel Rufián no tiene piedad con Vinicius y se acuerda de su promesa dos días después del Clásico

El FC Barcelona sufrió una dura derrota ante el Real Madrid por 2-1 en un Clásico que, más allá del resultado, estuvo marcado por la polémica arbitral y los encontronazos entre jugadores. El colegiado Soto Grado fue uno de los grandes protagonistas del encuentro debido a varias decisiones cuestionadas por el conjunto azulgrana, lo que encendió los ánimos tanto en el campo como en las redes sociales. La tensión fue constante, y uno de los nombres más comentados tras el pitido final fue el de Lamine Yamal, quien tuvo sus más y sus menos con algunos jugadores vestidos de blanco.

El futbolista de 17 años fue protagonista en varios rifirrafes con jugadores del Real Madrid, especialmente con Vinicius Jr. El brasileño no olvidó unas declaraciones recientes de Lamine durante una transmisión de la Kings League, donde el joven afirmó que “el Madrid roba”, una frase que causó gran revuelo en el entorno blanco. Al término del encuentro, varios futbolistas madridistas se acercaron a recriminarle sus palabras, como Courtois y Carvajal, y el propio Vinicius fue uno de los más activos en esa confrontación.

Durante el partido, Lamine y Vinicius se encararon en dos ocasiones, mostrando ambos un carácter fuerte. Aunque en un momento dado se dieron la mano en señal de aparente reconciliación, las tensiones no terminaron ahí. Al finalizar el duelo, la discusión volvió a encenderse en los pasillos del estadio, y las cámaras captaron gestos de enfado entre ambos jugadores. Las redes sociales, como era de esperarse, amplificaron el conflicto y convirtieron el incidente en tema de debate nacional.

Vinicius, protagonista 'antes y después' del partido

Otro de los focos de atención fue la actitud de Vinicius Jr. al ser sustituido por Rodrygo. Al delantero brasileño no le sentó bien la decisión de Xabi Alonso. Vinicius se marchó del terreno de juego visiblemente molesto, sin saludar al técnico y dirigiéndose directamente al vestuario. Vinicius llegó a decir que “se marchaba del equipo”, una frase que repitió en dos ocasiones y que generó preocupación en el entorno madridista.

La escena fue difundida en televisión y redes sociales, provocando una oleada de comentarios sobre el carácter y la madurez del futbolista. Muchos aficionados del conjunto blanco criticaron su actitud, considerándola una falta de respeto hacia el entrenador y sus compañeros.

Después del encuentro, Vinicius regresó al césped en busca de Lamine Yamal, lo que avivó aún más el fuego de la polémica. Aunque no hubo un enfrentamiento físico, la tensión fue evidente y los miembros de seguridad intervinieron rápidamente para evitar que la situación escalara. Este comportamiento impulsivo del brasileño fue motivo de ironía entre algunos usuarios y figuras públicas, que aprovecharon el momento para comentar en tono sarcástico su reacción.

La burla de Rufián

Uno de ellos fue Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, conocido por su afición al fútbol y su costumbre de comentar los Clásicos en redes sociales. Rufián, aprovechando el eco mediático del incidente, volvió a referirse a Vinicius Jr. de forma irónica. Retuiteó una publicación del propio jugador brasileño de octubre del año anterior, cuando no ganó el Balón de Oro, en la que decía: “Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados” (“Lo haré diez veces si es necesario. Ellos no están preparados”).

Rufián dio retuit a un tuit de Vinicius en 2024, tras perder la posibilidad de ganar el Balón de Oro / SPORT.es

Tras la gala del Balón de Oro en 2024, Vinicius Júnior vivió un momento controvertido. A pesar de realizar una gran temporada con el Real Madrid, en la que ganó la Champions League y LaLiga, el premio fue para el español Rodri del Manchester City, sorprendiendo a muchos del entorno madridista. Vinícius no acudió a la ceremonia, y poco después publicó en sus redes sociales un mensaje que reflejaba frustración y determinación: “Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados” (“Lo haré diez veces si es necesario. Ellos no están preparados”). Su gesto fue interpretado como una protesta implícita y un aviso de que continuaría luchando por los próximos reconocimientos individuales.

El gesto de Rufián fue interpretado como una crítica al comportamiento del futbolista del Real Madrid, subrayando la diferencia entre su talento y su comportamiento fuera del campo.