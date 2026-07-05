Gabriel Rufián entra en el debate sobre si la selección catalana ganaría a Argentina: "Y con Tamudo de titular"

Las rondas eliminatorias del Mundial 2026 están dando mucho de qué hablar. Dos de las selecciones más favoritas a alzarse con la Copa del Mundo son Argentina y España, pero el último partido de la selección de Lionel Scaloni ha generado numerosas dudas, debido a que sufrió de lo lindo para pasar de ronda ante Cabo Verde (3-2).

Después del mal partido de Argentina ante Cabo Verde, muchos aficionados al fútbol están cuestionando si el nivel de la selección albiceleste es tan alto como se esperaba.

En X, antes conocido como Twitter, se abrió el debate sobre si la selección catalana sería capaz de ganarle a la actual campeona del mundo. El creador de contenido Reven fue uno de los que avivó la discusión al afirmar: "Hablando totalmente en serio: la selección catalana le gana a la Argentina actual".

Además, compartió una imagen del hipotético once que podría formar la selección, con Joan Garcia en la portería. La defensa estaría integrada por Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Marc Pubill y Eric Garcia; en el centro del campo, Aleix García y Marc Bernal; Dani Olmo actuaría como mediapunta; mientras que el ataque lo formarían Lamine Yamal, Gerard Moreno y Víctor Muñoz.

El banquillo estaría formado por Alejandro Balde, Pau Víctor, Jan Virgili, Marc Guiu, Mingueza, Marc Casadó, Marc Roca, David Raya y Héctor Fort. Además, de primer entrenador pondría a Pep Guardiola y como segundo a Xavi Hernández.

El mensaje de Reven no pasó desapercibido para Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más populares de España. El streamer no dudó en mencionar a varios youtubers argentinos, pero también a Gabriel Rufián, político de Esquerra Republicana de Catalunya.

Gabriel Rufián, político de ERC. / José Luis Roca

"¿Qué pensáis?", les cuestionó a través de la red social de Elon Musk. La sorpresa fue inmensa cuando el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados de España contestó a Llanos.

Noticias relacionadas

En primer lugar, expresó que tiene "cero" dudas de que esta selección catalana ganaría a la albiceleste. Entre bromas, reconoció que también ganarían "con Tamudo de titular".