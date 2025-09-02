Gabriel Rufián dicta sentencia sobre lo que ocurrió en la entrevista de Pedro Sánchez

La noche del 1 de septiembre estuvo marcada por la entrevista de Pedro Sánchez en Televisión Española. El presidente del Gobierno volvió a aparecer públicamente tras un mes de agosto que ha estado marcado por los incendios, especialmente en las localidades de Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura.

El líder del PSOE fue cuestionado por los casos judiciales que afectan a figuras cercanas, como el fiscal general del Estado, su esposa o su hermano. "Hay jueces que están en guerra con el Gobierno. Que hacen política. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia", aclaró. Además, admitió que "no hay corrupción en el PSOE".

La periodista de Televisión Española puso entre las cuerdas en repetidas ocasiones al presidente de España. Un suceso que pocos ciudadanos de la península ibérica pensaba qué iba a suceder. Aunque, en redes sociales hay disparidad de opiniones.

Una de las personas que decidió no quedarse callado y compartir su opinión en X, antes Twitter, fue el político de ERC Gabriel Rufián, conocido por sus polémicas intervenciones en la red social de Elon Musk.

El de ERC alabó el trabajo de la periodista: "Lo de Pepa Bueno hoy debería ponerse en todas las aulas de todas las universidades de periodismo". Aparte, sentenció diciendo: "Impresionante ejercicio de fiscalización del poder". Actualmente, el tuit tiene más de 575 mil visualizaciones.

Lo de Pepa Bueno hoy debería ponerse en todas las aulas de todas las universidades de periodismo.



Impresionante ejercicio de fiscalización del poder. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 1, 2025

No fue la única celebridad que compartió su opinión. Por ejemplo, el periodista Jordi Évole dejo claro que fue "muy buena entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez".

Pierde RTVE, gana 'El Hormiguero'

La entrevista de Pedro Sánchez obtuvo un 13,5% de cuota de pantalla y una media de 1.487.000 espectadores de media. Aparte, en La 2 consiguió un 3,8% de share y un 1,1% de cuota en el canal de 24 horas.

En cambio, 'El Hormiguero' comenzó la vigésima temporada con muy buenos registros: 2.347.000 espectadores de audiencia media y el 21,1% de cuota de pantalla. Un total de 4.802.000 individuos vieron al menos un minuto de la emisión.