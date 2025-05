Gabriel Rufián desvela cuál es la clave de la mala temporada del Real Madrid: "Están pagando por ello"

Gabriel Rufián lo ha vuelto a hacer. El político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se ha convertido nuevamente en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por sus declaraciones en el Congreso de los Diputados, sino por un comentario sobre la temporada del Real Madrid.

El diputado ha confesado que la decisión que ha cambiado el rumbo del conjunto merengue ha sido la incorporación de Kylian Mbappé. A pesar de todos los goles que ha marcado esta temporada, no son suficientes para el político de ERC, pero tampoco para el Madrid, debido a que no han ganado ningún título importante.

El político de ERC ha concedido una entrevista al diario 'ABC' para tratar varios aspectos políticos, pero también ha querido compartir su opinión sobre la campaña de los de Carlo Ancelotti.

"Tú no puedes dejar de invertir, no puedes dejar de fichar, no puedes estar sin defensas y sin fichar gente joven más allá de lo básico, lo justo", comienza explicando el diputado.

No tiene dudas de que no puedes dejar de invertir sobre el césped y más cuando tienes varios jugadores importantes lesionados como Dani Carvajal, Alaba, Eder Militao o Eduardo Camavinga, entre otros.

Uno de los motivos por los cuales no ha invertido el conjunto blanco es por culpa de la llegada de Mbappé, según reflexiona Rufián. Aparte, tiene claro que todo gira alrededor del exdelantero del PSG durante las próximas campañas.

A lo que respecta a la salida del técnico italiano, el diputado manifiesta a 'ABC' que "no ha querido decir lo que realmente todo el mundo sabe que ha pasado. Él ha pedido fichajes y no han llegado".

A pesar de ser seguidor del Espanyol, Rufián ha elogiado el trabajo del Barça durante esta temporada: "Es bueno y sano que el Barça coja este relevo y tenga este grupo de jugadores extraordinario y tan jóvenes, que algunos de ellos no tienen ni la ESO casi".