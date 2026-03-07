SOCIEDAD
Gabriel Rufián se desespera con la situación de la vivienda en España y da la solución
El político de ERC compartió un mensaje en su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter
Gabriel Rufián ya no se calla nada. El político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se convirtió nuevamente en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por sus declaraciones en el Congreso de los Diputados, sino por un comentario sobre la vivienda en su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter.
El político de ERC reaccionó a la noticia publicada por Televisión Española que informaba de que "el precio de la vivienda libre se dispara en 2025 y registra su mayor alza en 18 años. Con esta subida, la vivienda encadena 12 años consecutivos de incrementos".
Una información que no pasó desapercibida para Rufián, quien no dudó un instante en compartir su opinión al respecto en la red social de Elon Musk. El político de izquierdas empezó diciendo que "ni reformar más, ni construir más, ni subvencionar más: intervención del mercado".
Además, el de ERC compartió cuál es el problema actual de la vivienda en España: "Se llama: especulación". Por ello, quiso dejar claro que "no se soluciona con parches", algo que están haciendo desde el Gobierno, presidido actualmente por Pedro Sánchez, desde hace ya varios años.
La solución que otorgó es que "se soluciona gravando y prohibiendo la compra especulativa de vivienda" y así que "las familias dejen de competir con millonarios o con fondos millonarios".
Para todas aquellas personas que se quieren hacer rico a costa de las viviendas, Rufián fue contundente: "Quien quiera hacerse rico que se compre un cupón de la ONCE pero no una vivienda".
Por último, el político de izquierdas volvió a insistir en la importancia de garantizar una familia, una casa, ya que de esta manera el Gobierno podría asegurarse de que todas las personas cuenten con un techo donde vivir, algo que no sucede.
La opinión de Rufián no pasó desapercibida y generó un gran impacto en X. Un usuario fue claro: "·¿No entiendes la ley de la oferta y la demanda, no? Con estas medidas te cargas (aún más) el país entero".
En cambio, otro seguidor le dio la razón: "Estoy bastante de acuerdo con eso. Tal vez no tan radical como una familia una casa. Pero en esa línea. No se puede invertir en vivienda para alquilarla. Que inviertan en la bolsa o que abran un negocio o compren cupones de la ONCE, efectivamente".
