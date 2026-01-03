Gabriel Rufián no da crédito con el bombardeo de EEUU a Venezuela y avisa al Gobierno: "Que no haga el ridículo"

Estados Unidos atacó durante la madrugada a Venezuela, según informaron fuentes de la Administración a CBS News tras registrarse este sábado fuertes explosiones en distintas zonas del país. El objetivo del presidente estadounidense, Donald Trump, es continuar con su campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

Además, el político republicano acaba de anunciar que Maduro ha sido capturado y trasladado fuera del país: "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país".

El presidente de Estados Unidos expone que "esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump".

El bombardeo de Estados Unidos a Venezuela se ha convertido en el tema principal del día y probablemente seguirá siéndolo en los próximos días. Uno de los políticos más polémicos de España, Gabriel Rufián, no ha dudado en expresar su opinión al respecto a través de su cuenta personal en X, antes conocido como Twitter.

El político de ERC empieza diciendo que "quienes te mintieron con Irak, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con el Yak-42, con el Metro de Valencia, con el Alvia de Galicia, con las 7.291 personas abandonadas en las residencias de Madrid, con la DANA, con los incendios y con Gaza ahora te mentirán con Venezuela".

Deja claro que "el principal peligro para el mundo se llama Trump y sus secuaces", algo que el Gobierno español debería tener presente: "Y así debe condenarlo". No obstante, advierte: "Que no vuelva a hacer el ridículo, como ocurrió con Guaidó".

No se queda ahí, pues Rufián comparte la siguiente reflexión: "Bombardear otro país no es una guerra, es una agresión. Y detener al Presidente de ese país no es un arresto, es un secuestro".

Por último, expone que "lo digo porque la película será esta y es mentira".