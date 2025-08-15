Gabriel Rufián carga sin tapujos contra Abascal y lo compara con Torrente: "Fascista, homófobo y machista"

'Torrente Presidente' es la nueva película de Santiago Segura en una de sus franquicias de cine más famosas de siempre. Pero lo cierto es que con el estreno lejos ya ha tenido una primera polémica que Gabriel Rufián no ha dejado escapar.

Rufián aprovecha la nueva película de Torrente para atacar a Abascal

En un clip robado del largometraje, se puede ver a la figura de Torrente subido al balcón de un ayuntamiento realizando un discurso... mientras está rodeado de banderas que representan al 'hipotético' partido 'NOX'.

Lógicamente, la relación que se ha establecido con VOX como fuerza de extrema derecha es una que ha tenido reacciones de todos los colores: desde indignación para los seguidores como una oportunidad de oro, por ejemplo, si uno es Gabriel Rufián.

Es así que el político, que suele protagonizar choques con Santiago Abascal y todo lo relativo a VOX, ha mandado un mensaje claro: "Qué raro que en la nueva peli de un personaje fascista, homófobo y machista forme parte de un partido que se parece mucho a uno fascista, homófobo y machista."

Lógicamente, Santiago Segura ha hablado públicamente de lo que denomina de 'imagen robada', pero además insta a no juzgar de forma prematura una película que todavía no se ha visto emitida en cines.

Por sorprendente que suene, no todas las reacciones de la extrema derecha han sido negativas. De hecho, Macarena Olona, antigua portavoz de VOX, ha defendido el mismo discurso de Santiago Segura: no juzgar la película de forma prematura.

El estreno de 'Torrente Presidente' se encuentra previsto para 2026 actualmente, y aunque Santiago Segura no lo ha sugerido, tocará ver si en el lanzamiento de la cinta se mantiene la escena que tanto se ha viralizado o si esta se elimina o modifica de alguna forma.