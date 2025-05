Gabriel Rufián, contra el arbitraje del Clásico por las manos pese a ser del Espanyol: "Tchouaméni es portero"

El arbitraje del Clásico por parte de Hernández Hernández levantó más ampollas que aplausos por parte de los aficionados del FC Barcelona, aunque también en la esfera política, Gabriel Rufián (ERC) ha aprovechado para criticar la actuación del colegiado, pese a ser un reconocido aficionado del RCD Espanyol.

Durante el partido hubo jugadas más que dudosas y el árbitro anuló el quinto gol, el de Fermín, por manos, pese a que el balón venía directamente de la acción del jugador del Real Madrid.

Para más inri, posteriormente se escuchó a alguien que diciendo "menos mal", al certificarse que la pelota daba en la mano del mediocampista culé, desde la sala VOR, donde se revisan las jugadas por parte del VAR.

Además, los jugadores azulgranas pidieron la expulsión de Tchouaméni por interceder en una carrera de Ferran, que se hubiera quedado frente al portero para anotar un tanto que nunca llegó.

Más allá de esa acción, el jugador francés protagonizó la jugada más polémica de todas, unas claras manos dentro del área que Hernández Hernández consideró en posición natural, y que evitaron el gol de Ferran, tras una gran jugada de un Lamine Yamal estelar durante todo el partido por la banda derecha.

Precisamente, estas dos fueron las jugadas sacadas a colación por parte del político independentista en el Congreso. El catalán publicaba en X las dos fotografías de la discordia, las manos de Tchouaméni y Fermín y valoraba el motivo por el que no se aplicó el mismo criterio en ambas situaciones.

"Una es mano y la otra no porque Tchouaméni es portero", hacía mofa Rufián, que ha dejado su sentimiento perico a un lado para reconocer que deberían haberse arbitrado ambas situaciones de la misma forma.

Como no podían faltar, los comentarios en la publicación de aficionados del Real Madrid le critican que se meta en un campo que no es el suyo. Uno, por ejemplo, le dice que se aprenda el reglamento antes de escribir nada: "Cuando aprendas la diferencia entre mano voluntaria y mano involuntaria tal vez puedas escribir sin demostrar que no tienes ni idea de las reglas del fútbol".

Sigue la misma corriente otro usuario que le espeta: "Normal que digas esto, si no sabes el reglamento del Congreso, como vas a saber el de la Liga".

También hay quien destaca otra posible mano de De Jong previa al gol del empate a dos de Lamine Yamal: "Siendo como decías que eras periquito, parece que estás buscando rédito político con Junts y la burguesía catalana, porque no sacas la mano de De Jong en el empate a 2? Es clara no, lo siguiente", se puede leer.

Sin embargo, otros le piden que se centre en "lo suyo", la política, porque "suficiente trabajo tienes, o mejor dicho, deberías tener", dejándole así una pulla por su carrera política.